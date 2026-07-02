기후장관 “광주 반도체, 전력 수요 커지면 원전 신설 검토할수도”

김성환 기후에너지환경부 장관이 광주 반도체 클러스터 조성과 관련해 추가 전력 수요가 커질 경우 신규 원전 건설도 검토할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 계획대로 팹 4개를 지을 경우에는 현재의 인프라로도 전력과 용수 공급이 가능하지만 규모가 커질 경우 전력 공급에는 원전이 필요하다는 것이다.
2일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연한 김 장관은 “(기업이 필요하다고 밝혔던) 6.3기가와트(GW)는 현재의 전력원을 추가로 조금만 보충하면 채울 수 있는 양”이라며 “팹 4개를 넘어 대규모 인공지능(AI) 데이터센터가 추가로 들어오거나 반도체 경기가 좋아져 팹을 더 짓는다면 상황은 달라진다”고 말했다. 그러면서 “반도체 팹이나 AI 데이터센터는 24시간 전기를 쓰기 때문에 기저전원 성격을 갖고 있다. 추가 수요가 생기면 그 부분(기저 전원 보충)도 고민해 봐야 할 영역”이라고 덧붙였다.
원전 추가 건설 가능성을 배제할 수 없는 것이냐는 질문에 김 장관은 “해당 지역 주민 의견을 수렴해야 한다”면서도 “우리가 석탄도 안 쓰고 가스도 안 쓰고 원전도 안 쓰면 오직 재생에너지에만 의존해야 하는데 재생에너지만으로는 24시간 에너지를 돌리기가 조금 어려운 측면이 있다”며 원전과 재생에너지를 함께 활용하는 에너지믹스 필요성을 언급했다. 이재명 정부의 에너지 정책에 대해서는 “탈원전은 아니다”라고 선을 그었다.
김 장관은 농업용수 부족 우려에 대해 “반도체 공장에 물 댄다고 농사 못 짓게 할 수는 없지 않겠느냐”며 “만약 농업용수를 활용한다면 그에 대한 대안도 충분히 해당 농민들과 상의해서 해야 할 일”이라고 했다.
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