기후장관 “광주 반도체, 전력 수요 커지면 원전 신설 검토할수도”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 11시 38분

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김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 청와대 영빈관에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 인프라 지원방안을 발표하고 있다. 2026.6.29 뉴스1
김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 청와대 영빈관에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 인프라 지원방안을 발표하고 있다. 2026.6.29 뉴스1
김성환 기후에너지환경부 장관이 광주 반도체 클러스터 조성과 관련해 추가 전력 수요가 커질 경우 신규 원전 건설도 검토할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 계획대로 팹 4개를 지을 경우에는 현재의 인프라로도 전력과 용수 공급이 가능하지만 규모가 커질 경우 전력 공급에는 원전이 필요하다는 것이다.

2일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연한 김 장관은 “(기업이 필요하다고 밝혔던) 6.3기가와트(GW)는 현재의 전력원을 추가로 조금만 보충하면 채울 수 있는 양”이라며 “팹 4개를 넘어 대규모 인공지능(AI) 데이터센터가 추가로 들어오거나 반도체 경기가 좋아져 팹을 더 짓는다면 상황은 달라진다”고 말했다. 그러면서 “반도체 팹이나 AI 데이터센터는 24시간 전기를 쓰기 때문에 기저전원 성격을 갖고 있다. 추가 수요가 생기면 그 부분(기저 전원 보충)도 고민해 봐야 할 영역”이라고 덧붙였다.

원전 추가 건설 가능성을 배제할 수 없는 것이냐는 질문에 김 장관은 “해당 지역 주민 의견을 수렴해야 한다”면서도 “우리가 석탄도 안 쓰고 가스도 안 쓰고 원전도 안 쓰면 오직 재생에너지에만 의존해야 하는데 재생에너지만으로는 24시간 에너지를 돌리기가 조금 어려운 측면이 있다”며 원전과 재생에너지를 함께 활용하는 에너지믹스 필요성을 언급했다. 이재명 정부의 에너지 정책에 대해서는 “탈원전은 아니다”라고 선을 그었다.

김 장관은 농업용수 부족 우려에 대해 “반도체 공장에 물 댄다고 농사 못 짓게 할 수는 없지 않겠느냐”며 “만약 농업용수를 활용한다면 그에 대한 대안도 충분히 해당 농민들과 상의해서 해야 할 일”이라고 했다.

#김성환#기후에너지환경부#광주 반도체 클러스터#전력 수요#원전 건설
전채은 기자 chan2@donga.com
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