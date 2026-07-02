이재용 “삼성의 꿈 충청서 결실…기업 성장과 지역 발전 선순환 만들것”

이재용 삼성전자 회장이 2일 이재명 대통령 주재로 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 “삼성의 꿈이 이곳 충청에서 뿌리내리고 자라고 결실을 봤다”며 “선제적 투자를 통해 기업 성장과 지역경제 발전이 맞물리는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.
2일 이 회장은 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 후속으로 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석해 이같이 밝혔다. 행사에는 이재명 대통령을 비롯해 정부 관계자와 충청권 지방자치단체장 등이 참석했다.
이 회장은 환영사에서 “30여 년 전 드넓은 포도밭이었던 아산은 이제 세계 최대 디스플레이 단지가 됐다”며 “온양사업장 역시 범용 반도체 후공정 중심 생산 시설이었지만 이제는 글로벌 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 팹으로 바뀌고 있다”고 말했다. 이 회장은 이어 “삼성전기 세종캠퍼스는 역시 맨땅에서 시작해 이제는 범용 기판 생산을 넘어 인공지능(AI) 서버용 패키지 기판을 생산하는 핵심 거점으로 자리 잡았고, 삼성SDI 천안캠퍼스는 차세대 배터리 생산기지 역할을 맡고 있다”고 덧붙였다. 이 회장은 “국토의 중심인 충청은 앞으로 정보기술(IT) 소재·부품의 글로벌 허브로 더 크게 성장할 것”이라고도 했다.
이날 이 회장은 글로벌 공급망 재편과 기술 패권 경쟁에 대해서도 언급했다. 이 회장은 “며칠 전 대통령이 말했듯 지금은 세계 경제의 판이 흔들리는 승부의 시간”이라며 “삼성은 대한민국이 초격차 산업 강국으로 도약할 수 있도록 모든 역량을 결집해 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
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