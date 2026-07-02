‘4시간 도착 가능’ 괌, 광화문 룩스로 홍보 캠페인… 여행권 증정 프로모션도 진행

여름 휴가철을 맞아 괌 여행권을 무료 증정하는 온라인 프로모션에 나선 괌정부관광청이 국내 최대 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’를 활용한 광고 캠페인도 본격적으로 진행한다.
룩스는 서울 종로구 동아미디어센터 외벽에 설치된 국내 최대 디지털 미디어 사이니지다. 가로 50m, 세로 60m, 총면적 약 3000㎡ 규모로 면적이 농구장 7개에 이른다.
2일 여행업계에 따르면 괌정부관광청은 지난달 24일부터 이달 말까지 룩스를 통해 광고 영상을 송출한다.
이번 광고 영상에는 대표적인 해외 휴가지로 꼽히는 괌의 시원한 해변 풍경과 다양한 액티비티를 즐기는 여행객들의 모습이 다채롭게 담겨 있다. 특히, 괌정부관광청은 괌이 4시간 만에 도착할 수 있는 휴양지라는 점을 강조점으로 내세웠다.
한편, 괌정부관광청은 지난달 17일부터 이달 7일까지 괌 여행 수요 확대를 위한 온라인 프로모션 ‘헬로 썸머 인 괌(Hello Summer in Guam)’ 캠페인도 진행하고 있다.
여름 휴가지로서 괌의 다양한 매력을 소개하고 보다 합리적인 비용으로 괌 여행을 계획할 수 있도록 준비한 프로모션이다.
최근 Z세대 사이에서 주목받고 있는 ‘셋로그(SETLOG)’ 콘셉트를 활용해 괌에서 보내는 여름 휴가의 하루를 담은 시간대별 라이프스타일 콘텐츠로 구성했다는 것이 괌정부관광청의 설명이다.
이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 △괌 2인 여행권(1명) △괌 2인 항공권(2명) △무신사 5만 원 상품권(10명) △이디야 커피 쿠폰(50명) 등 다양한 경품을 제공한다. 당첨자는 이달 17일 괌정부관광청 온라인 프로모션 페이지를 통해 발표된다.
프로모션 페이지에서는 항공사, 여행사, 온라인 여행 플랫폼(OTA) 등과 함께 진행하는 괌 유류할증료 할인 프로모션 정보도 확인할 수 있다.
대한항공 그룹, 진에어, 에어서울, 에어부산 등 주요 항공사와 하나투어, 모두투어, 노랑풍선 등 주요 여행사 그리고 놀유니버스(NOL), 마이리얼트립, 타이드스퀘어(투어비스), 프리비아(PRIVIA) 등 주요 OTA가 진행하는 10만 원 할인 행사 정보다.
박지훈 괌정부관광청 한국지사장은 “투몬비치, 패것 케이브 트레킹, 차모로 야시장 등 괌 대표 관광 콘텐츠도 프로모션 페이지에서 살펴볼 수 있다”며 “앞으로도 다양한 온라인 캠페인과 프로모션을 통해 괌 여행 수요 확대에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.
김도형 기자 dodo@donga.com
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