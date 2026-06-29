이경규 “축구협회장 출마해볼까”…분노 섞인 농담

방송인 이경규가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국 축구 대표팀이 조기 탈락하자 축구 행정과 대표팀 운영을 강하게 비판하며 “축구협회장에 출마해볼까 한다”고 농담을 던졌다.
28일 유튜브 채널 ‘갓경규’에는 ‘2030년을 기다리며 여기까지만 하겠습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.
이경규는 영상에서 월드컵을 마친 대표팀을 언급하면서 “2027년 사우디아라비아에서 아시안컵이 열린다. 남은 기간이 7~8개월인데 그동안 이 분노를 어떻게 참겠느냐. 분노가 쉽게 사그라들지 않을 것”이라고 했다.
이어 “2014년에도 이렇게 당했는데 또 같은 일을 겪는다는 게 말이 안 된다”며 “클린스만 감독이 올 때부터 이 사달이 시작됐다”고 지적했다.
이경규는 대표팀 부진의 원인으로 구조적인 문제를 꼽았다. 그는 “사발이 깨지면 붙여도 금이 간다. 사발 자체를 없애야 한다”며 “그때 뿌리를 뽑았어야 했는데 제대로 고치지 않고 넘어오니 결국 이런 일이 벌어진 것”이라고 비판했다.
경기력에 대해서도 “솔직히 32강에 올라갈 수준이 못 됐다. 정신력도 안 돼 있고 팀이 원팀도 아니다. 사분오열됐다”며 “여러분도 참지 마라. 울분을 토해내라. 지면 욕할 수 있는 것 아니냐. 잘하면 상을 주고 못하면 벌을 받는 것”이라고 했다.
2030년 월드컵에 대한 우려도 드러냈다. 이경규는 “손흥민 선수가 은퇴하지 않았으면 좋겠다”며 40대에도 월드컵 무대를 누비는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두를 언급한 뒤 “감독이 바뀌겠죠? 또 그대로 간다고 하면 어떡하나. 돌아버리겠다”며 답답한 심경을 밝혔다.
이어 “축구협회장에 한번 도전해서 팀을 꾸려볼까 한다”며 “오늘 저녁에 (이)윤석이를 만나 ‘축구협회장 출마하려는데 사람 좀 모아봐’라고 해야겠다. (이)수근이와 강호동이를 앞장세워 축구협회에 한번 나가보든지”라고 농담을 던졌다.
한편, 한국 축구 대표팀은 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패했으며, 홍명보 전 감독은 29일 멕시코 현지에서 열린 기자회견에서 성적 부진에 대한 책임을 지고 사퇴했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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