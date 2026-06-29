‘일본의 전쟁 본능’ 기원 파헤쳤다…“200만 극우, 1945년 이전 회귀 꿈꿔”

‘극우의 신화 일본’ 출간
“일본 극우세력의 기본 사상은 ‘아시아에서 최고의 나라는 일본’이란 생각입니다. 그게 시작된 게 17세기예요. 막부의 정통이 된 성리학자들이 ‘진정한 중화(中華)는 일본’이라면서, 있지도 않았던 진구(神功·신공)황후의 삼한정벌을 미화했습니다.”
호사카 유지 교수 간담회
한일관계 전문가인 호사카 유지 고려대 행정전문대학원 정책학과 특임교수(70·세종대 독도종합연구소 명예소장)는 29일 신간 ‘극우의 신화 일본’(책이라는신화) 출간 간담회에서 이렇게 강조했다.
일본은 에도시대부터 내려온 ‘일본이 세계의 근본’이라는 사상 탓에 ‘세계를 지배할 운명’을 지녔다고 생각했고, 이것이 제국주의와 전쟁으로 이어졌다는 설명이다. 호사카 교수는 “일본의 극우파는 역사와 문화적 뿌리가 깊어 다시 세력을 갖기 쉽다”고 경고했다.
호사카 교수는 일본 도쿄대 공학부를 졸업하고 1988년부터 한국에서 한일관계를 연구하다가 2003년 귀화한 한국인이다. 일본의 강경 보수파 등을 연구한 그가 이번에 내놓은 신간은 ‘일본의 전쟁 본능’ 기원을 파헤친 책이다.
일본 신화에도 극우 사상의 뿌리가 있다. 진구황후는 일본 신도(神道)의 최고신인 아마테라스 오미카미로부터 ‘네 자식이 통치하게 돼 있다’는 계시를 받고 삼한을 침공한다. 진무(神武)천황을 포함해 이런 신화는 ‘싸워 이기는 자의 세계’를 그린 것이고, 잘 알려지진 않았지만 아마테라스부터가 ‘전쟁의 신’이라는 것.
호사카 교수는 “메이지 시대 국가 신도를 강제하면서 일왕은 ‘살아있는 신’으로 여겨졌다”며 “평화헌법을 개정해 일왕을 국가원수로 바꾸고, 계엄령을 부활시키며, 군대를 다시 만드는 등 1945년 이전으로 돌아가는 게 극우세력의 꿈”이라고 했다.
이런 시각에서 보면 다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 첫 여성 총리에 오르자 일본 방송 등에서 “여신 아마테라스가 다시 내려왔다”는 얘기가 나온 것도 의미심장하다. 호사카 교수는 “신화와 정치, 깃발과 군대가 다시 한 몸으로 움직일 준비를 하는 신호일지 모른다”고 했다.
“일본의 극우파는 2%라고 해도 200만 명이 넘습니다. 일본인은 잘 저항하지 않는 경향이 있어서, 이들이 굉장한 영향력을 갖고 있습니다. 왕실 후계 문제도 그렇고, 앞으로 일본이 굉장히 여러 면에서 1945년 이전으로 돌아갈 소지가 있습니다.”
조종엽 기자 jjj@donga.com
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