한병도 “선관위 특검 당론 추진”…정점식 “野 추천 특검 임명해야”

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 관련 의혹 등을 수사하기 위한 특별검사법 처리를 당론으로 추진하기로 했다. 국정조사와 특검을 병행하자는 국민의힘 주장을 수용한 것.
민주당 한병도 원내대표는 29일 국회에서 최고위원회의를 열고 “민주당은 오늘 제도 개선과 함께 이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검을 당론으로 추진하겠다”고 밝혔다. 한 원내대표는 “투표용지 부족으로 인한 참정권 훼손은 어떤 변명으로도 납득할 수 없는 참사”라며 “선거관리위원회 개혁에는 그 어떠한 성역도 없다”고 강조했다. 이어 “민주당은 책임 있는 집권 여당으로서 철저한 제도개선과 엄정한 진상 규명을 함께 추진하겠다”고 덧붙였다.
당초 선관위 국정조사 진행 상황을 본 뒤 특검을 추진한다는 입장이던 민주당이 이날 국민의힘 주장을 전격 수용한 것은 국민 참정권 훼손에 대한 비판 여론을 달래기 위한 것으로 풀이된다. 또 선관위 개혁을 위해 감사원의 선관위 감사 등 ‘원포인트 개헌’이 필요한 만큼 추후 국민의힘의 협조를 이끌어내기 위한 것 아니냐는 분석도 나온다.
이에 대해 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 의원총회에서 “국민 참정권을 수호하겠다는 의지를 강력하게 피력해주신 국민들의 승리”라며 “야당 추천 특검 임명을 관철시키겠다”고 강조했다. 장동혁 대표는 국회에서 열린 ‘청년주권포럼 출범식 좌담회’에서 민주당을 향해 “이번에도 지지율 하락 면하려 국면 전환용으로 특검 추진 발표하고 수사 대상 추천권 놓고 이런저런 핑계 대다 결국 시간 끌고 특검을 무산시키는 그런 행태를 반복하지 않길 바란다”고 했다.
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