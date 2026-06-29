‘재선’ 장한별, 경기도의회 민주당 총괄수석부대표 선임

안광률(시흥 1) 경기도의회 더불어민주당 대표의원 당선자는 수석부대표단 인선을 발표하고 총괄수석부대표에 장 의원을 임명했다고 29일 밝혔다. 수석대변인은 전자영 의원(용인 4)이 맡는다.
이번 인선은 당내 초선과 다선 의원 간 소통을 강화하고 원내 운영의 안정성을 높이기 위해 대표단 경험이 있는 의원들을 전진 배치한 것이 특징이다. 장 의원과 전 의원, 재선 의원으로 두 사람 모두 제11대 후반기에 이어 연임됐다. 정책위원장에는 김태희 의원(안산 2), 정무수석부대표에는 유경현 의원(부천 7), 기획수석부대표에는 이자형 의원(광주 3)이 각각 임명됐다.
경기도와 경기도교육청 등 집행부와의 협력을 강화하기 위해 협치수석부대표를 신설하고 김회철 의원(화성 6)을 선임했다. 당내 의원의 약 60%를 차지하는 초선 의원들의 의정활동을 지원하기 위한 의정지원수석부대표에는 장민수 의원(안양 5), 대표단과 의원 간 소통 강화를 위한 홍보소통수석부대표에는 이병숙 의원(수원 12)이 각각 이름을 올렸다.
안 대표의원 당선자는 “전문성과 대표단 경험, 인화력을 갖춘 재선 의원들을 중심으로 수석부대표단을 구성했다”라며 “수석부대표단을 중심으로 더불어민주당이 원팀이 돼 거대 여당의 무거운 책임감을 민생정책과 성과로 반드시 증명하겠다”라고 말했다.