바이든 “백악관 허물어 연회장? 트럼프는 정말 한심한 놈”

“백악관 동관을 허물어 연회장을 만들고, 케네디센터에 자신의 이름을 붙이려 했다. 또 리플렉팅 풀을 고치기 위해 자기 수영장 관리업자를 데려오기도 했다. 정말 한심한 놈이다!(What a loser!)”
조 바이든 전 미국 대통령이 27일(현지 시간) 메릴랜드주 하노버에서 열린 민주당 정치자금 모금행사에서 도널드 트럼프 대통령을 비판하며 이 같이 말했다. 그는 이어 “(트럼프 행정부는) 미국 역사상 그 어떤 행정부에서도 볼 수 없었던 규모의 부패를 저지르고 있다”고 덧붙였다. 이날은 바이든 전 대통령이 2024년 6월27일 진행된 미국 대선 토론에서 말을 심하게 더듬고, 질문을 제대로 알아듣지 못하는 등 무기력한 모습을 보이며 트럼프 대통령에게 완패한 지 꼭 2년째 되는 날. CNN은 바이든 전 대통령이 퇴임 뒤 트럼프 대통령을 향해 가장 직설적인 비판 중 하나를 날렸다고 평가했다.
바이든 전 대통령은 트럼프 대통령의 리플렉팅 풀 공사, 자신을 기리는 개선문 건립 추진 등을 거론하며 “그는 백악관에 돌아온 이후 수십억 달러를 벌어들였다. 단지 자기 허영심을 채우기 위한 프로젝트”라고 지적했다. 특히 2021년 1월 6일 이른바 ‘의회 폭동 사태’에 연루됐다가 사면된 트럼프 대통령 지지자들을 트럼프 대통령이 보상하려 한 데 대해선 “여러분의 세금으로 폭동 가담자들에게 돈을 지급하려 한다. 그들은 감옥에나 가야 한다”고 목소리를 높였다.
바이든 전 대통령은 10분 길이의 연설 말미에는 “일어나라, 제기랄. 지금 일어나라. 이 싸움을 계속하라”며 민주당 지지층 결집을 촉구해 청중 환호를 샀다고 지역 매체 메릴랜드매터스 등이 전했다.
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