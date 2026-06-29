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2026 북중미 월드컵
日언론 “韓축구, 정치·사회문제로 확산…분노 도를 넘은 상황”
동아일보
업데이트
2026-06-29 11:36
2026년 6월 29일 11시 36분
입력
2026-06-29 11:32
2026년 6월 29일 11시 32분
황인찬 기자
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