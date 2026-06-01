홍명보 대표팀 감독 자진사퇴 “국민께 죄송…모든 책임은 나에게”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 29일 01시 03분

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한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에서 대표팀 감독 사퇴 입장문을 발표하고 있다. 사포판=박형기 기자 oneshot@donga.com
한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에서 대표팀 감독 사퇴 입장문을 발표하고 있다. 사포판=박형기 기자 oneshot@donga.com
홍명보 축구 대표팀 감독(57)이 감독직에서 물러났다.

홍 감독은 29일 멕시코 사포판의 대표팀 2026 북중미 월드컵 훈련 베이스캠프였던 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 “대한민국 축구를 사랑해 주시고 언제나 대표팀을 응원해 주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다. 오늘 저는 대한민국 축구 국가대표 감독직에서 물러나고자 한다”라고 발표했다.

한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에서 대표팀 감독 사퇴 입장문을 발표하고 있다. 사포판=박형기 기자 oneshot@donga.com
한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에서 대표팀 감독 사퇴 입장문을 발표하고 있다. 사포판=박형기 기자 oneshot@donga.com
이어 홍 감독은 A4용지에 자필로 작성한 2장의 소감문을 읽었다. 그는 “대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다. 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다”라고 말했다. 이어 “모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다”라고 덧붙였다.

마지막으로 홍 감독은 “저는 오늘 대표팀 감독이라는 자리를 내려놓는다. 하지만 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓은 것은 아니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나가기를 진심으로 응원하겠다”라고 말했다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견을 마친 후 인사하고 있다. 과달라하라(멕시코)=뉴스1
한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견을 마친 후 인사하고 있다. 과달라하라(멕시코)=뉴스1
홍 감독은 2024년 7월 축구 대표팀의 지휘봉을 잡았다. 2014 브라질 월드컵에서 1무 2패로 조별리그에서 탈락한 이후 자진 사퇴한 지 약 10년 만이었다. 이후 약 2년 동안 북중미 월드컵을 준비했다.

한국은 12일 열린 이번 월드컵 조별리그 첫 경기에서 체코를 2-1로 꺾으며 2010 남아프리카공화국 월드컵 이후 16년 만에 승전보를 전했다. 홍 감독도 사령탑으로 12년 만에 월드컵 무대에서 거둔 첫 승리였다. 한국인 지도자로 허정무, 신태용 전 감독에 이어 세 번째로 월드컵 승리 감독으로 이름을 올렸다.

하지만 기쁨은 거기까지였다. 19일 공동 개최국 멕시코에게 0-1로 졌던 한국은 25일 조별리그 최약체로 평가받는 남아공에게도 0-1로 패하며 조 3위로 토너먼트 자력 진출 기회를 잃었다. 이후 조별리그 최종전이 모두 끝난 28일 12개의 3위 팀들 중 최종 10위에 자리하며 상위 8개 팀에 주어지는 토너먼트 진출권 획득에 실패했다.

월드컵 기간 동안 “모든 책임은 감독에게 있다”고 했던 홍 감독은 자진사퇴로 책임을 지게 됐다.

아래는 홍명보 감독 사퇴 기자회견 전문

안녕하세요.
먼저 대한민국 축구를 사랑해 주시고 언제나 대표팀을 응원해 주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀드립니다.

오늘 저는 대한민국 축구 국가대표 감독직에서 물러나고자 합니다. 대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었습니다.

하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았습니다. 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각을 했습니다. 지난 2년 동안 저는 늘 같은 질문을 스스로에게 던졌습니다. 이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가 대표팀의 중요한 결정을 내릴 때도 선수를 선택할 때도, 훈련을 준비하고 경기를 치를 때도 그 질문만큼은 놓지 않았습니다. 모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였습니다.

감독이란 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 앞설 수 없는 자리라고 생각합니다. 그래서 오늘 저는 설명보다 책임을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰습니다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했습니다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있습니다. 끝까지 함께해 준 선수들과 코칭 스태프, 지원 스태프 그리고 대표팀을 위해 묵묵히 헌신해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

저는 오늘 대표팀 감독이라는 자리를 내려놓습니다. 하지만 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓은 것은 아닙니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나가기를 진심으로 응원하겠습니다. 감사합니다.
#월드컵#홍명보#대표팀
사포판=김배중 기자 wanted@donga.com
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