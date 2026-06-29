32강 기적 쓴 카보베르데 “우리의 심장은 크다”

  • 동아일보

글자크기 설정

사우디와 0-0… 3무로 조 2위 올라
토너먼트 오른 역대 가장 작은 나라
내달 4일 메시의 아르헨과 32강전

카보베르데 대표팀이 2026 북중미 월드컵 32강 진출을 확정한 27일 팬들이 관중석에서 일어나 선수단이 환호하는 장면을 카메라에 담고 있다. 카보베르데는 이날 미국 휴스턴 스타디움에서 사우디아라비아와 0-0으로 비기면서 H조 2위(3무)로 토너먼트에 올랐다. 휴스턴=AP 뉴시스
카보베르데 대표팀이 2026 북중미 월드컵 32강 진출을 확정한 27일 팬들이 관중석에서 일어나 선수단이 환호하는 장면을 카메라에 담고 있다. 카보베르데는 이날 미국 휴스턴 스타디움에서 사우디아라비아와 0-0으로 비기면서 H조 2위(3무)로 토너먼트에 올랐다. 휴스턴=AP 뉴시스
“우리는 작다. 하지만 우리의 심장은 크다.”

카보베르데 골키퍼 보지냐(40)는 2026 북중미 월드컵 32강 진출을 확정한 뒤 이렇게 말했다. 이번이 월드컵 첫 본선 무대였던 카보베르데는 27일 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 대회 조별리그 H조 최종전에서 사우디아라비아와 0-0으로 비겼다. 같은 시각 스페인(2승 1무)이 우루과이(2무 1패)를 1-0으로 꺾으면서 카보베르데(3무)는 조 2위로 32강 토너먼트 진출을 확정했다.

카보베르데는 아프리카 대륙에서 서쪽으로 약 450km 떨어진 화산섬 10개가 모여 있는 나라다. 총면적(4033㎢)은 경기도(1만201㎢)의 절반도 되지 않고, 인구(약 52만 명)는 경기 파주시 수준이다. 지금까지 월드컵 토너먼트 진출 기록을 남긴 팀 가운데 카보베르데보다 면적은 작은 팀도 인구가 적은 팀도 없었다. 이번 대회에서 카보베르데를 상징하는 응원 문구가 ‘작은 섬, 큰 꿈(Small Islands, Big Dreams)’인 이유다.

1975년까지 포르투갈 식민지였던 카보베르데는 자국 인구보다 해외로 떠난 ‘디아스포라’(약 200만 명)가 더 많은 나라다. 크리스티아누 호날두(41·포르투갈)도 증조모가 이 나라 출신이다. 또 이번 대회 카보베르데 대표 선수 26명 중 14명(53.8%)이 카보베르데 바깥에서 태어났다. 가난으로 고향을 등져야 했던 이들의 후손들이 카보베르데라는 이름으로 다시 모여 월드컵 역사를 새로 쓴 것이다.

‘여름 동화’를 이어 가게 된 카보베르데는 다음 달 4일 미국 마이애미 스타디움에서 ‘디펜딩 챔피언’이자 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위인 아르헨티나와 32강전을 치른다. 스포츠 통계 업체 ‘옵타’는 카보베르데의 승리 가능성을 13.7%로 예측하면서도 “어쩌면 또 다른 기적이 일어날지 모른다”고 했다. 페드루 브리투 카보베르데 감독(56)도 “불가능은 없다”고 말했다.

카보베르데만 기적을 쓴 게 아니다. 이번 대회에 출전한 아프리카축구연맹(CAF) 소속 10개 팀 중 튀니지를 제외한 9개 팀이 32강에 올랐다. 이 가운데 5개 팀이 사상 처음으로 월드컵 토너먼트 진출 기록을 남겼다.

#카보베르데#월드컵#32강 진출#북중미 월드컵#아프리카 축구#디아스포라#축구 토너먼트#휴스턴 경기#아르헨티나#월드컵 기적
이소연 기자 always99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스