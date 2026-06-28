일베에 “홍명보, 살해하겠다” 협박글…월드컵 탈락 분노 과열

2026 북중미 월드컵 탈락에 대한 축구팬들의 분노가 과열 양상을 보이고 있다.
28일 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에는 홍명보 감독을 비난하고 조롱하는 글과 영상, 인공지능(AI)으로 만든 영상까지 우후죽순 늘고 있다.
온라인 상에는 대표팀 주장 손흥민 선수가 홍 감독을 구타하는 AI 영상, 홍 감독이 우스꽝스러운 춤을 추는 AI 영상 등이 공유되고 있다.
특히 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일간베스트(일베)에는 이날 오후 “내가 총대 메고 홍명보 XXX 살해하겠다”는 글까지 올라왔다. 작성자는 본인을 “1986년생, 41살”이라며 “영어 이름은 John Choi, 미국 국적을 가진 검머외(검은 머리 외국인)”이라고 했다.
해당 글은 현재 삭제된 상태다.
홍 감독과 선수들은 이달 30일 한국 땅을 밟을 예정이다. 하지만 해단식 등 별도의 귀국 행사를 갖지 않는다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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