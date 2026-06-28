삼성바이오 노조 독자노선…삼성 초기업노조 탈퇴 결정

임금 인상 및 인사 제도 개선을 요구하며 사측과 갈등을 겪고 있는 삼성바이오로직스 노동조합이 삼성 초기업 노조에서 탈퇴한다.
삼성그룹 초기업 노조 삼성바이오로직스 상생지부는 조합원을 대상으로 한 노조 조직 형태 변경 안건이 가결됐다고 28일 밝혔다. 해당 안건에는 삼성 초기업 노조 탈퇴에 대한 내용이 포함됐다.
노조는 이달 24일부터 이날까지 조직 형태 변경과 규약 개정 등에 대한 투표를 진행했다. 투표권이 있는 조합원 4500명 중 2479명이 투표했고, 이중 96.5%에 해당하는 2392명이 찬성했다. 조합원 과반 투표, 투표자 3분의 2 이상 찬성 시 가결된다는 내규에 따라 삼성바이오로직스 노조는 삼성 초기업 노조에서 탈퇴해 독자 노선을 걷게 될 예정이다.
삼성 초기업 노조를 탈퇴한 것은 삼성전기 제1노조에 이어 삼성바이오로직스가 두 번째다. 삼성 초기업 노조는 삼성전자 노사 합의 이후 성과급 차등 지급에 대해 불만을 가진 조합원들이 줄탈퇴한 것에 이어 삼성바이오로직스 노조까지 탈퇴하면서 향후 사측과의 협상 주도권을 크게 잃을 수 있다는 분석도 나온다.
초기업 노조의 창립 노조 중 하나인 삼성바이오로직스 노조가 초기업 노조를 탈퇴하기로 결정한 것은 현재 노사 간 갈등이 봉합되지 않은 현 상황에서 초기업 노조 활동의 실익이 적다는 판단에서다. 삼성바이오로직스 노사는 올해 3월부터 임금 인상률, 인사 제도 개선 등에서 합의를 이끌어내지 못하고 아직까지 갈등을 겪고 있다. 삼성바이오로직스 노사는 내달 1~2일에 다시 한 번 협상에 나설 예정이다.
삼성바이오로직스 노조는 올해 4월 28~30일 60여 명 규모의 부분 파업을 실시했으며, 지난달 1~5일에는 2800여 명이 참여해 전면 파업을 했다. 파업 직후인 지난 달 6일부터 현재까지 연장 및 휴일 근무를 거부하는 준법 투쟁을 이어가고 있다.
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