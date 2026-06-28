‘코스피 150배-삼전하닉 50배’ 레버리지에 12조 몰렸다

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에 코스피와 삼성전자, SK하이닉스 등의 수익률을 ±20~150배 추종하는 파생상품이 상장한 뒤 약 12조 원의 거래가 이뤄진 것으로 나타났다. 손실 위험이 큰 파생상품에 국내 투자자가 제한 없이 접근할 수 있는 만큼 청산 가능성 등에 각별히 유의해야 한다는 지적이 나온다.
28일 바이낸스에 따르면 이 거래소에선 26일부터 코스피의 수익률을 ±50배 추종하는 파생상품 거래를 시작했다.
이 파생상품은 미국 뉴욕 증시에 상장한 코스피 ±3배 레버리지 상장지수펀드(ETF) ‘KORU’를 기초자산으로 한다. 결과적으로 코스피 수익률의 150배 레버리지 파생상품이 된 것이다.
코스피가 1% 오르면 수익률은 150%가 될 수 있지만, 반대로 하락하면 사실상 원금 회복이 어려운 구조다. 바이낸스는 코스피 수익률 추종 파생상품이 처음 상장한 22일부터 25일까지는 ±20배까지만 허용했다가 26일부터 ±50배로 확대했다.
앞서 바이낸스는 2일 삼성전자와 SK하이닉스 등의 주가 수익률을 ±20~50배 추종하는 선물 파생상품 거래도 시작했다.
이들 파생상품은 미국 달러화 기반의 스테이블코인 ‘테더(USDT)’로만 바이낸스에서 거래와 정산이 가능하다. 가상자산 거래소에서 24시간 휴장 없이 국내 주가지수와 개별 기업의 주가를 기초로 한 파생상품을 매매할 수 있는 것이다.
금융거래 시세 조회 웹사이트 트레이딩뷰에 따르면 바이낸스에 출시된 코스피 파생상품은 22~27일 7억7392만 달러(약 1조1900억 원)가 거래됐다. 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 추종하는 파생상품 2개의 거래액은 2~27일 69억4488만 달러(약 10조6800억 원)로 집계됐다. 코스피 파생상품과 합산하면 약 11조8700억 원의 거래가 이뤄진 것이다.
황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “‘삼전하닉’ 등 반도체주 쏠림 현상을 보여주는 하나의 사례”라면서 “투자자는 해외 거래소의 파생상품은 청산 가능성이 높다는 점에 특히 유의해야 한다”고 말했다.
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