홍명보호의 굴욕…사흘 간의 ‘희망 고문’끝에 32강 좌절

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀의 2026 북중미 월드컵 32강 진출이 끝내 좌절됐다.
한국의 32강 토너먼트 진출 경우의 수는 콩고민주공화국이 28일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 조별리그 K조 최종 3차전에서 우즈베키스탄을 3-1로 꺾으면서 완전히 사라졌다.
앞서 열린 L조 최종전에서 크로아티아가 가나를 2-1로 제압하면서 한국은 우즈베키스탄이 콩고민주공화국을 5골 차 미만으로 이기거나 무승부를 거둬야만 32강 희망을 이어갈 수 있는 상황이었다.
우즈베키스탄은 전반 9분 선제골로 앞서 나갔지만, 후반 23분 페널티킥으로 동점골을 내준 데 이어 후반 33분 역전골, 후반 추가시간 쐐기골까지 허용하며 무너졌다.
홍명보호는 2010년 남아공(16강), 2022년 카타르(16강) 대회에 이어 통산 3번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했으나 뜻을 이루지 못했다. 한국이 월드컵 조별리그 탈락한 건 1954년 스위스, 1986년 멕시코, 1990년 이탈리아, 1994년 미국, 1998년 프랑스, 2006년 독일, 2014년 브라질, 2018년 러시아 대회에 이어 이번이 9번째다.
이번 대회부터 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 늘면서 12개 조 1, 2위뿐 아니라 3위 중 상위 8개 팀에도 토너먼트 진출권이 주어졌지만, 한국은 마지노선인 9위 밖으로 밀려났다. 한국은 25일 남아공전에서 최악의 졸전 끝에 0-1로 패한 뒤 사흘 간 초조하게 ‘경우의 수’를 기다렸으나 끝내 기적은 일어나지 않았다.
결국 남은 J조 경기 결과와 관계없이 대표팀의 이번 월드컵 여정도 조별리그에서 막을 내리게 됐다.
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