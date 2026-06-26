류재철 LG전자 사장 “엔비디아와 협력 구체화…피지컬AI 생태계 구축”

류재철 LG전자 사장은 26일 소셜네트워크서비스(SNS) 링크드인을 통해 “LG전자와 엔비디아는 미국 현지에서 추가 논의를 통해 (피지컬 AI) 협업과 전략적 파트너십을 구체화했다”고 밝혔다. 류 사장은 “엔비디아의 플랫폼을 활용한 데이터 팩토리 구축, 인공지능(AI) 데이터센터 쿨링(냉각) 솔루션 고도화, 로봇 양산 체계 등을 두고 구체적인 논의를 진행했다”며 이 같이 말했다. 그는 “피지컬 AI 생태계를 구축해 미래 준비에 박차를 가하겠다”고 했다.
류 사장은 “LG전자는 14개 국가 31개의 생산 시설로부터 생성되는 정교한 제조데이터를 확보하고 있으며 최근 10년간 제조, 생산 데이터만 770TB(테라바이트)에 달한다”고 말했다. 또 일반 가정부터 상업 공간, 산업 현장 등 다양한 공간에서 제품과 서비스를 구현한 경험이 피지컬 AI 시대의 경쟁력이라고 강조했다. 류 사장은 “LG전자는 수십 년 동안 다양한 공간을 설계하고 운영하며 고객과 접점을 이어왔다”며 “이를 통해 고객의 생활 방식과 기기 사용 패턴, 공간 내 동선, 에너지 사용 방식에 대한 깊은 이해를 축적해 왔다”고 말했다.
류 사장은 “엔비디아와 같은 글로벌 리더와 함께 AI를 고객 가치와 산업 혁신으로 연결해 피지컬 AI 시대의 새로운 가능성을 현실로 만들어 나가겠다”고 했다.
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