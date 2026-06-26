추미애 인수위, 경기 북부 대전환 시동…“이제는 국가가 응답할 차례”

‘5대 기반 조성’ ‘5대 성장동력’ 구상 발표
“경기 북부는 국가안보를 위해 희생을 감내해 온 곳입니다. 이제는 그 희생에 국가가 응답할 차례입니다.”
미군 반환공여지 개발권·중첩규제 완화 추진
당선인에게 제안…단계별 실행 방안 구체화
박정 국회의원(파주을)은 26일 경기신용보증재단 브리핑룸에서 열린 기자간담회에서 “경기 북부를 대한민국 혁신 성장의 새로운 심장으로 만들겠다”라며 이같이 밝혔다.
추미애 경기도지사 당선인의 도정 준비기구인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’(경기도지사직인수위원회) 북부대전환특별위원장을 맡고 있는 박 의원은 이날 경기 북부 대전환을 위한 ‘5대 기반 조성’과 ‘5대 성장동력’ 구상을 발표했다.
이번 구상은 군사시설보호구역과 개발제한구역 등 중첩규제로 성장이 제한돼 온 경기 북부를 규제 혁신과 미래산업 육성을 통해 대한민국의 새로운 성장축으로 전환하겠다는 내용이 핵심이다.
특위는 먼저 규제 혁신, 성장 공간 확보, 제도 특례, 광역 거버넌스, 정주 여건 개선 등 5대 기반을 마련한 뒤 이를 토대로 첨단산업, 평화경제, 스마트농업, 문화관광 분야를 중심으로 성장동력을 단계적으로 구축한다는 전략을 제시했다.
핵심과제는 경기 북부 발전의 걸림돌이었던 중첩규제 해소와 성장 공간 확보다. 동두천·의정부·파주 등 미군 반환 공여지와 군 유휴부지의 개발권 확보를 추진하고, 사업 수익 일부를 국가와 공유하는 ‘성과공유제’ 방식도 정부와 협의하기로 했다.
접경지역의 특성을 활용한 평화경제특구 지정도 추진한다. 경기·인천·강원 3개 시도가 참여하는 ‘평화지대 행정협의회’를 구성해 규제 개선과 광역교통망 확충, DMZ·한강하구 생태평화관광 사업 등을 추진하고, 특성화고와 대학, 대학병원, 원외재판부 등 교육·의료·행정 기반을 확충해 기업과 인재가 정착할 수 있는 여건도 조성한다.
5대 성장동력으로는 항공·우주·MRO(항공기 정비·수리·개조)·드론 산업 중심의 첨단산업단지 조성과 미래항공교통(AAM) 실증특구와 우주산업·방산혁신 클러스터 구축이 제시됐다. 에너지고속도로와 기후테크 클러스터를 조성해 에너지 자립과 신산업 육성을 추진하고, 경기성장펀드를 통해 발전 잠재력이 높은 지역에 투자 재원을 집중적으로 지원한다.
스마트팜과 청년농 창업단지 등을 갖춘 스마트농업단지와 다목적 돔구장, 공연 전용 아레나 등을 포함한 국제문화·스포츠타운 조성도 추진한다.
박 위원장은 “북부의 잠재력을 현실로 바꾸기 위해서는 성장의 토대를 먼저 마련해야 한다”라며 “5대 기반 위에서 다섯 개의 성장동력이 차질 없이 작동할 수 있도록 구체적인 실행계획을 마련하겠다”라고 말했다. 박 위원장은 이번 구상을 추미애 당선인에게 공식 제안한 뒤 경기도와 관계 기관 협의를 거쳐 단계별 실행 방안을 구체화할 계획이다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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