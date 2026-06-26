한샘, W컨셉과 협업해 ‘마이 시그니처 드레스룸’ 팝업스토어 운영

한샘이 패션 플랫폼 W컨셉과 손잡고 라이프스타일 맞춤형 드레스룸을 선보인다.
종합 홈인테리어 전문기업 한샘은 오는 28일까지 스타필드 수원에서 W컨셉과 함께 ‘마이 시그니처 드레스룸(My Signature Dressroom)’ 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
한샘은 최근 개인의 취향과 생활 방식에 맞춘 공간 제안을 강화하고 있다. 이번 협업 역시 패션 플랫폼 W컨셉과 함께 드레스룸을 단순한 수납공간이 아닌 라이프스타일 공간으로 제안하고, 소비자가 이를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.
한샘 관계자는 “패션 아이템 수납부터 감각적인 공간 연출까지 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 드레스룸을 제안하고자 W컨셉과 협업했다”고 협업 배경에 대해 밝혔다.
팝업 행사에는 직장인과 여행 애호가, 취미생활을 즐기는 소비자 등 서로 다른 라이프스타일을 반영한 3가지 테마의 드레스룸을 선보인다. 방문객은 한샘 프리미엄 수납 시스템인 ‘시그니처 드레스룸’을 활용한 다양한 공간 구성과 수납 방식을 직접 체험할 수 있다.
각 공간에는 아일랜드장과 컬렉션장, 슈즈랙 등 다양한 특수장을 적용해 의류뿐 아니라 가방과 신발, 액세서리 등을 효율적으로 보관할 수 있는 수납 솔루션을 제안한다. 브랜드 앰배서더인 배우 정은채도 팝업을 방문해 공간을 체험했다.
이번 팝업에서 선보이는 ‘시그니처 드레스룸’은 벽 공사 없이 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용해 개방감을 높인 것이 특징이다. 기존 제품보다 수납력을 약 1.5배 높였으며, 총 28종의 모듈을 조합해 개인의 공간과 취향에 맞는 드레스룸을 구성할 수 있다.
한샘 관계자는 “현장에서 시그니처 드레스룸의 수납 솔루션과 공간 활용 방식을 직접 경험해 보길 바란다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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