동국대, ‘선재스님’ 다르마칼리지 석좌교수 임용

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 18시 24분

글자크기 설정

윤재웅 동국대 총장(왼쪽)과 선재스님(오른쪽)이 기념 사진을 촬영하고 있다. 동국대학교 제공
윤재웅 동국대 총장(왼쪽)과 선재스님(오른쪽)이 기념 사진을 촬영하고 있다. 동국대학교 제공
동국대학교는 지난 25일 본관 총장실에서 선재스님을 다르마칼리지 석좌교수로 임용하고, 임용장 수여식을 진행했다고 26일 밝혔다.

수여식에는 동국대의 윤재웅 총장, 김용현 교무부총장 등 주요 관계자들이 참석했다. 다르마칼리지는 동국대의 교양 교육기관이다. 전임교원 등 86명의 교양교육 전담 인력이 다르마칼리지에 소속돼 있다.

이번에 석좌교수로 임용된 선재스님은 2018년 제5대 한식진흥원 이사장을 역임했으며, 2019년에는 문화유산보호 유공자로 선정돼 보관문화훈장을 수훈했다. 최근에는 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 출연해 사찰음식의 매력을 알렸고, 현재 선재사찰음식문화연구원 원장을 맡고 있다.

선재스님은 동국대 다르마칼리지 소속으로 사찰음식을 기반으로 한 교육·체험·연구·공익활동 등을 수행할 예정이다. 학생 및 교내 구성원을 대상으로 사찰음식에 담긴 생명존중과 자비, 절제와 나눔, 자연과의 공존이라는 불교적 가치를 공유하는 데 집중할 계획이다. 강의, 체험 프로그램 등을 통해 음식이 수행과 치유, 지속 가능한 삶의 실천이라는 점을 알리고 미래세대가 건강한 삶의 철학과 공동체 의식을 함양할 수 있도록 교육할 방침이다.

선재스님은 “불교종립대학인 동국대학교와 함께 할 수 있어서 기쁘며, 사찰음식에 담긴 생명력과 철학을 알릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

윤재웅 동국대학교 총장은 “선재스님의 음식 철학과 대중에게 보여줄 수 있는 가치를 더 넓게 펼칠 수 있도록 동국대학교가 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스