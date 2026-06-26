장동혁 “징계 요청에 답할 때 됐다”…김용태·김재섭·우재준 거론도

국민의힘 장동혁 대표가 26일 “많은 징계 요청이 있었고, 미뤄 놓은 부분에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다”며 김용태·김재섭·우재준 의원의 실명을 거론했다. 퇴진론을 주장해 온 친한(친한동훈)계와 개혁 성향 의원들을 겨냥한 징계를 시사하면서 당 내홍이더 확산될 것으로 관측된다.
장 대표는 이날 유튜브에서 자신에 대한 퇴진 요구에 대해 “오일장 장날만 되면 오는 약장수처럼 당 대표 사퇴를 요구하고 있다”며 “몇몇 의원들의 의견을 전체 의견인 것처럼 대표를 공격하는 것이야말로 당을 어렵게 만드는 해당 행위”라고 밝혔다. 자신에 대한 퇴진 요구를 ‘해당 행위’로 규정하며 징계 가능성을 내비친 것으로 풀이된다.
장 대표는 6·3 지방선거 국면에서 미뤄뒀던 당 중앙윤리위원회 가동을 통한 징계 절차 개시 가능성을 시사했다. 그는 “지방선거 과정에서 해당 행위 논란이 있었지만, 지방선거 이후로 미룬다고 했었다”며 “징계 요청이 들어와 있는 모든 사안에 대해 검토할 필요가 있다”고 말했다. 올해 2월 무소속 한동훈 의원의 대구 방문 일정에 동행했다는 이유 등으로 중앙윤리위에 제소된 배현진 정성국 등 친한계 의원들에 대한 징계를 예고했다는 해석이 나온다. 앞서 장 대표는 24일 퇴원 후 가진 기자회견에서 “당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다”며 ‘징계 정치’ 재개를 시사했는데, 이날은 압박 수위를 더 끌어올린 것.
장 대표는 이날 또 다른 유튜브에선 의원들의 실명까지 거론하며 날을 세웠다. 그는 “‘대안과 미래’(라고) 하면서 저의 사퇴를 요구하는 사람들이 그동안 민주당과 싸워서 기사가 몇 건이 났는지 검색해보면 좋겠다”며 “청년 정치라고 하면서 개혁을 얘기하는 김용태 김재섭 우재준 의원 등도 도대체 민주당과 싸우기 위한 소셜네트워크서비스(SNS) 글을 몇 개 올렸는지 등을 목록을 작성했으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “기가 막히게 적과 싸워야 할 때는 뒤에 숨어 있다가 당내에서 지도부를 공격할 때는 맨 먼저 나와서 가장 목소리를 높인다”고 덧붙였다. 개혁 성향 의원들이 대여 투쟁에는 소극적이라고 주장하면서 반격에 나선 것.
이에 대해 친한계 안상훈 의원은 SBS라디오에서 “한 의원 하고 옷깃만 스쳐도 징계감”이라며 “(장 대표는) 내로남불, 아전인수 끝판왕”이라고 했다.
오세훈 서울시장은 이날 기자들과 만나 “정당 대표로서 민심이나 당내 의원들의 어떤 공감대를 마냥 무시할 수만은 없을 거라 생각한다”며 장 대표를 비판했다.
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