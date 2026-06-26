JY네트워크, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상 1위’ 시상식 성황리에 마쳐

JY네트워크는 서울 강서구 마곡동 NSP홀에서 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상 1위’ 시상식이 진행됐다고 26일 밝혔다.
동아일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’은 우수한 품질과 차별화된 서비스를 통해 고객에게 높은 만족도를 제공한 브랜드를 선정하는 시상식이다.
이번 시상에서는 고객 만족도, 서비스 품질, 브랜드 신뢰도, 운영 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 각 산업 분야를 대표하는 브랜드를 선정했다. 수상 기업 명단은 다음과 같다.
▲ PSP F&D 피에스피에프앤디 ▲ 뉴아이피아 ▲ 레딜코리아▲ 리치디파인 주식회사 ▲ 명화당처녀보살 ▲ 바움 행정사사무소 ▲ 부모사랑 ▲ 슈리오 ▲ 스마트제이(Smart-J) ▲ 에르네의원 ▲ 온당에프씨 주식회사 ▲ 유한회사 코나에코홈 ▲ 일상이지 ▲ 젬마의원 ▲ 더블유에스엔엠 ▲ 반도생활건강▲ 샵링커지앤씨 ▲ 스와니코코 ▲ 주식회사 777영어학습지 ▲ 주식회사 가온벤쳐스 ▲ 주식회사 기영에프앤비▲ 주식회사 더플랜컴퍼니 ▲ 주식회사 루트비 ▲ 주식회사 바오메디텍 ▲ 주식회사 비에스앤코 ▲ 주식회사 비엠스마일 ▲ 주식회사 스토리메이커 ▲주식회사 아이뜰 ▲ 주식회사 원경그룹 ▲ 주식회사 제이제이홀딩스 ▲ 주식회사 천천이 ▲ 주식회사 크레르 ▲ 주식회사 크립토메이커 ▲ 주식회사 테르미▲ 주식회사 황제오토플랜 ▲ 에이피인베스트 ▲ 태웅솔라루프 ▲ 페슬 ▲ 팔로하트 ▲ 한국비즈플랜 파트너
고객감동 우수브랜드 대상 관계자는 “오늘날 브랜드 경쟁력은 고객이 실제로 체감하는 서비스 경험과 신뢰에서 결정된다”며 “앞으로도 소비자 중심의 서비스 혁신을 바탕으로 고객 감동을 실현하는 우수 브랜드를 지속해서 발굴하고 산업 전반의 기준을 높여가겠다”고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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