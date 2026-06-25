美매체 “손흥민 빠진 선발 명단, 오타인 줄 알았다”

외신들 ‘손흥민 선발 제외’ 일제히 지적
“경기 시작 전 가장 큰 충격은 손흥민의 선발 제외“
“충격요법으로 보이지만 부담 안기게 돼”
-美 스포츠 전문매체 디애슬레틱
“슈퍼스타 손흥민을 벤치에…치명적인 선택”
-ESPN
“손흥민 선발 라인업에서 빠진 모습은 어색하게 느껴져”
-英 BBC
한국 축구 대표팀이 남아프리카공화국에 충격패를 당한 가운데 외신들도 손흥민의 선발 제외 결정과 한국의 경기력에 의문을 제기했다.
홍명보 감독이 이끄는 한국은 25일 멕시코 몬테레이 BBVA 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종 3차전에서 남아공에 0-1로 졌다.
1승 2패(승점 3)를 기록한 한국은 멕시코(승점 9), 남아공(승점 4)에 이어 조 3위로 밀렸다. 한국은 이날 비기기만 해도 조 2위로 32강 진출을 확정할 수 있었지만 패배하면서 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.
외신들은 주장 손흥민이 벤치에서 경기를 시작한 것을 두고 의문을 표했다.
미국 스포츠 전문매체 디애슬레틱은 “경기 시작 전 가장 큰 충격은 손흥민의 선발 제외였다”며 “처음 선발 명단이 공개됐을 때는 단순 오기(誤記)처럼 보일 정도였다”고 했다.
이어 “손흥민은 한국 역대 최다 A매치 출전 선수이자 주장이며, 한국 축구를 대표하는 가장 유명한 선수”라며 “이날 경기장 안팎에서도 손흥민 유니폼이 가장 많이 눈에 띄었다”고 짚었다.
매체는 “그러나 홍명보 감독은 손흥민을 벤치에 앉혔다”며 “직전 경기에서 부상 징후도 없었고 경기 전 몸도 정상적으로 풀었다는 점에서 순수한 전술적 선택으로 보였다. A조 최종전에서 아직 목표를 이루지 못한 한국으로서는 대담한 결정이었다”고 분석했다.
또 “홍 감독은 멕시코전 무기력한 패배 이후 팀에 변화를 주고 충격 요법을 주기 위해 다른 선택을 시도하려 했던 것으로 보인다”며 “하지만 어떤 의도였든, 그 결정은 한국 대표팀에 더 큰 부담과 관심을 안기게 됐다”고 평했다.
경기 내용에 대해서도 “전력상으로는 한국 우세가 예상됐다”며 “한국은 유럽 주요 리그에서 뛰는 선수들을 다수 보유했지만, 남아공 대표팀 26명 가운데 해외파는 단 7명뿐이었다. 그러나 실제 경기에서는 정반대 양상이 펼쳐졌다”고 꼬집었다.
ESPN 역시 “남아공이 모두의 예상을 뒤엎고 한국을 꺾었다”며 “한국은 슈퍼스타 손흥민을 벤치에 앉히는 의외의 결정을 내렸다. 월드컵 32강 진출이 걸린 상황에서 나온 가장 대담한 승부수였다. 그리고 결국 이는 치명적인 선택이 됐다”고 강조했다.
영국 BBC도 “손흥민은 한국 대표팀에서 월드컵 12경기 연속 선발 출전한 선수”라며 “그가 선발 라인업에서 빠진 모습은 어색하게 느껴진다”고 전했다.
가디언 역시 “한국은 점유율에서는 우위를 점했지만 결정력과 창의성이 부족했다”며 “결정적인 기회를 만들어내는 데 어려움을 겪었고, 주장 손흥민이 후반 시작과 함께 투입된 이후에도 공격의 날카로움을 되찾지 못했다”고 지적했다.
야후스포츠는 “홍명보 감독은 아시아 역사상 최고의 선수로 평가받는 손흥민을 선발 명단에서 제외했다”며 “한국은 경기 흐름을 바꾸기 위해 손흥민을 후반 시작과 함께 투입했지만 결국 패배했다”고 전했다.
경기 후 홍 감독은 손흥민의 선발 제외에 대해 “상대가 힘이 있는 전반보다 공간이 생기는 후반에 투입하는 것이 좋다고 판단했다”고 설명했지만, 국내외에서 경기력과 전술 운용을 둘러싼 비판이 이어지고 있다.
남아공전 패배로 한국 축구대표팀의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 25위에서 28위로 세 계단 떨어졌다. 이날 업데이트된 FIFA 랭킹에서 한국은 랭킹포인트 33.03점을 잃어 총점 1558.72점을 기록하며 28위로 내려앉았다.
아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 가운데서는 일본이 16위로 가장 높은 순위를 유지하고 있는 가운데, 한국은 이번 패배로 일본과의 격차가 더욱 벌어졌고, 이란(21위), 호주(25위)에 뒤처진 AFC 내 4위에 머물게 됐다.
반면 한국을 꺾고 사상 처음으로 월드컵 토너먼트 진출에 성공한 남아공은 33.03점을 얻어 총점 1451.24점으로 기존 60위에서 6계단 뛰어오른 54위에 자리했다. 3전 전승으로 A조 1위를 차지한 멕시코는 FIFA 랭킹 10위로 올라서며 세계 10위권 진입에 성공했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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