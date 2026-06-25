서울투자미디어그룹, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 금융서비스 부문 2년 연속 1위 수상

금융서비스 전문 기업 서울투자미디어그룹이 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 시상식에서 지난해에 이어 금융서비스 부문 2년 연속 1위를 수상했다고 밝혔다.
서울투자미디어그룹은 2021년 출범 이후 개인투자자를 대상으로 금융시장 분석 정보와 투자 데이터를 제공해 왔다. 전문 연구원과 애널리스트 중심의 분석 체계를 기반으로 시장 흐름과 리스크 요인을 분석한다.
시장 변동성이 확대되는 상황에선 금리와 시장 흐름에 대한 분석 자료를 제공하며 개인투자자의 정보 접근성을 높이는 데 주력하고 있다. 투자 판단 과정에서 필요한 데이터와 시장 해석 자료를 제공하는 한편, 회원들과의 소통 운영도 이어가고 있다.
서울투자미디어그룹 관계자는 “앞으로도 단기적인 성과에 안주하지 않고 실제로 도움이 되는 가치, 그리고 금융 시장에 선한 영향력을 줄 수 있는 진정성 있는 기업으로 나아가겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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