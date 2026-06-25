산업정책연구원, ‘2026 국가서비스대상’ 시상식 개최

‘2026 국가서비스대상’ 수상식이 지난 24일 서울 서초구 엘타워 그레이스홀에서 열렸다.
국가서비스대상은 국내 산업·행정 서비스 발전에 공헌한 우수 기업과 기관, 브랜드를 선정해 치하하기 위해 제정됐다. 산업정책연구원(IPS, 이사장 조동성)이 주최하고 산업통원부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원대학교(aSSIST), 동아일보가 공동 후원한다.
2026 국가서비스대상 심사위원장은 하수경 서울과학종합대학원대학교(전 산업정책연구원장) 교수가 맡았다. 하 교수는 “이제 시장의 핵심 가치는 고객 니즈를 충족시키는 활동”이라며 “경험과 소비 중심으로 변화한 트렌드에 발맞춰 실질적이고 효과적으로 가치를 창출한 사례가 돋보였다”고 소감을 밝혔다.
이날 수상식에는 LG전자, 케이티(KT), 하나은행, KB증권, 비씨카드, 에쓰-오일, 농업협동조합중앙회, 신한은행, IBK기업은행, AXA손해보험, LG유플러스, 펜타시큐리티, 롯데건설, kt m&s, 삼성전자서비스, 에이치소사이어티, 영림원소프트랩, 넥센타이어, SK렌터카, 교원프라퍼티, 삼성웰스토리, 대한항공, 제주항공, 부커스, 하나투어, 트러스테이, 법무법인 피터앤김, 휴스테이션, 충북대학교병원, 웅진프리드라이프, 넷플릭스서비시스코리아, 로버트월터스코리아, 삼양인터내셔날, 교원, 대한무역투자진흥공사, 한국지역난방공사, 인천국제공항공사, 건강보험심사평가원, 농림수산식품교육문화정보원, 한전KDN, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남동발전, 고려대학교, 인하대학교, 호남대학교, 부산과학기술대학교, 대구한의대학교, 영남대학교, 목원대학교, 김포대학교, 경북 경주시 등 총 63개 기업/기관/브랜드 대표가 참석해 수상의 영광을 안았다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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