한병도 “국힘 26일까지 상임위 명단 안내면 민주당 단독 운영”

더불어민주당 한병도 원내대표가 24일 후반기 국회 원 구성 협상과 관련해 “만약 국민의힘이 상임위원 명단조차 제출하지 않는다면 18개 상임위원회를 민주당이 책임지고 운영하는 결단을 내리겠다”고 했다.
여야는 22대 국회 후반기 원 구성 협상에서 법제사법위원장직을 놓고 대치 중이다. 한 원내대표는 “국민의힘이 끝내 법을 지키지 않고 협조하지 않는다면 민주당은 단독으로라도 국회법이 정한 절차에 따라 원 구성 절차에 돌입하겠다”고 했다.
한 원내대표는 이날 오후 기자들과 만난 자리에서 국민의힘을 향해 26일 낮 12시까지 상임위원회 위원 명단을 제출하라고 요구했다.
한 원내대표는 “국민의힘은 오직 법사위원장 의자 하나 때문에 일해야 하는 국회를 통째로 마비시켰다”며 “국회의장께서 정하신 원 구성의 마지막 시한마저 결국 지났다”고 했다.
이어 “민주당은 국민과의 약속을 지키기 위해 상임위원 명단을 제출했지만 국민의힘은 끝내 아무 것도 내지 않았다”며 “후반기 국회가 문을 연 지 한 달이 다 되도록 단 하나의 상임위도 꾸리지 못한 참담한 현실 앞에 국민 뵐 낯이 없다”고 했다.
그러면서 “이달을 넘기면 7월은 또 협상으로 흘려보낼 것이고 8월은 휴가철을 핑계로 미룰 것이고 그렇게 9월 정기 국회가 열릴 때까지 국회는 사실상 개점 휴업 상태가 된다”고 했다.
한 원내대표는 “민주당이 1차 시한으로 제시한 18일도, 의장께서 마지막으로 말씀하신 오늘 정오도 국민의힘은 그저 무책임하게 흘려보냈다”며 “국민의 삶이 벼랑 끝에 몰려도 어떠한 대안 하나 없이 오직 법사위와 관행이라는 두 단어만 앵무새처럼 무한 반복하고 있다”고 했다.
이어 “기다림은 끝났다”며 “대안도 없이 국정 길목마다 드러눕는 바리케이드 정당에게 더 이상 끌려다닐 수 없다”고 했다.
한 원내대표는 ‘26일 낮 12시까지 국민의힘이 상임위원 명단을 제출 안 하면 18개 상임위원장을 민주당이 다 가질 것이란 의미냐’는 물음에 고개를 끄덕이며 “더이상은 국회 공백 상태를 방치할 수 없다는 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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