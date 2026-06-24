탑비주얼, ‘2026 히트브랜드 대상’ 연애 정보 부문 1위 수상

탑비주얼이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’ 연애 정보 부문에서 1위를 수상했다.
탑비주얼은 기존 소개팅 서비스의 획일적인 랜덤 매칭 방식에서 벗어나, 회원 스스로 원하는 상대를 선택하고 소개팅을 진행할 수 있는 ‘선택형 소개팅 시스템’을 도입했다.
특히 회원을 ‘비주얼 회원’과 ‘오너 회원’으로 구분해 운영하고 있다. 비주얼 회원은 자신의 매력과 개성을 바탕으로 프로필을 등록하고 소개를 받을 수 있다. 오너 회원은 본인이 원하는 이상형에 가까운 상대를 직접 선택해 소개팅을 진행할 수 있다.
탑비주얼은 체계적인 운영 프로세스를 바탕으로, 연락처 교환을 넘어 실질적인 만남으로 이어질 수 있는 환경을 제공하고 있다는 평가를 받고 있다.
관계자는 “소개팅에서 가장 중요한 것은 회원이 원하는 상대를 만날 기회를 제공하는 것이라고 생각한다”며 “앞으로도 회원의 선택권과 만족도를 최우선 가치로 삼아 보다 건강하고 만족도 높은 소개팅 문화를 만들어 나가겠다”고밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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