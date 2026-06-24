와일드디아, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 문화콘텐츠 기업 부문 1위 선정

와일드디아(WILDDIA)가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 문화콘텐츠 기업 부문 1위를 수상했다.
와일드디아는 국내 1세대 공간 디자이너로 알려진 비키정 대표가 이끄는 문화콘텐츠 기업이다. 공간 디자인과 문화 콘텐츠를 결합한 다양한 프로젝트를 선보이고 있다.
특히 공간 디자인에 문화적 가치와 브랜드 스토리를 접목하는 방식의 기획을 통해 기업, 기관, 문화예술 분야 등 다양한 영역에서 프로젝트를 수행해 왔다. 공간을 단순한 물리적 환경이 아닌 사람과 브랜드, 콘텐츠를 연결하는 매개체로 바라본다.
비키정 와일드디아 대표는 “이번 수상은 공간을 통해 사람들에게 희망과 영감을 전하고자 했던 노력의 결과”라며 “앞으로도 와일드디아는 공간과 문화, 사람을 연결하는 창의적인 콘텐츠를 통해 더 많은 이들의 삶에 ‘봄’을 선물하는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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