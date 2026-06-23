‘남겨서 뭐하게’ 이수경 “심한 피부병으로 은퇴 고민” 깜짝 고백

22일 방송되는 tvN STORY ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’(이하 ‘남겨서 뭐하게’) 48회에서는 방송 1주년을 맞아 제주 김녕항으로 특별한 여정을 떠나는 모습이 그려진다. 이날 게스트로는 ‘연예계 대표 강태공’ 이태곤과 ‘먹방 요정’ 이수경이 함께 한다.
이날 방송에서 이태곤은 촬영 전날부터 제주에 내려와 65cm에 달하는 거대 참돔과 황제 오징어라고 불리는 무늬오징어를 직접 잡아 대접한다. 또한 ‘낚시 초보’ 이영자 박세리를 위해 일일 낚시 레슨도 준비한다.
이어 이태곤과 과거 시청률 40%를 돌파했던 드라마 ‘하늘이시여’에서 친남매로 호흡을 맞췄던 이수경이 등장한다. 두 사람은 무려 23년 만에 예능에서 재회, 여전히 자상한 오빠와 싹싹한 여동생의 케미를 뽐내 훈훈함을 더한다.
또한 이수경은 한동안 대중 앞을 떠나야만 했던 가슴 아픈 속사정을 고백해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 그는 “심한 피부병으로 은퇴를 고민했었다”며 우울증과 대인기피증을 겪었던 시절을 담담히 털어놓는다. 연이은 사업 실패 스트레스로 몸과 마음이 아팠던 이수경의 고백에 이태곤은 친오빠처럼 안타까워하며 따뜻한 위로를 건넸다는 후문이다.
한편 이수경은 1982년 3월생으로 만 33세다. 2003년 CF로 데뷔한 후 항공사 광고로 주목받았고 영화 ‘타짜’(2006)과 ‘하늘이시여’(2006) ‘소울메이트’(2006) ‘며느리 전성시대’(2007) ‘천만번 사랑해’(2009) ‘대물’(2010) ‘식샤를 합시다’(2013) 등 드라마에서 활약해 왔다. 최근 종영한 KBS 2TV 목요드라마 ‘심우면 연리리’로도 시청자들과 만났다.
‘남겨서 뭐하게’는 대한민국 대표 ‘맛잘알’ 이영자와 박세리가 맛자매가 되어 맛있는 만남, ‘맛선’을 주선을 하는 예능 프로그램으로 48회는 이날 오후 8시 방송된다.
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