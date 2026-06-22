金총리, 여권 지지율 하락에 “당이 큰 책임감 갖고 잘해야”

김민석 국무총리가 22일 이재명 대통령 국정지지율 등 여권의 지지율이 동반 하락세를 보이고 있는 것과 관련해서 “지금까지의 과정과 전체 여권의 구조를 살펴볼 때 당이 훨씬 더 큰 책임감을 가지고 잘 할 때”라고 강조했다.
김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 “당이 더 대통령의 국정을 뒷받침하면서 당정의 지지율을 끌어올릴 수 있도록 하는 노력을 해야 할 시점”이라며 이같이 말했다. 김 총리는 퇴임 후 올해 8월 민주당 전당대회에 출마할 예정이다.
그는 “이 대통령의 역량과 성과주의 리더십은 임기 마지막까지 지속될 것이라고 생각한다”며 “당으로 돌아가면 이런 방향에서 당의 지지율을 회복하고, 당의 지지율이 국정 지지율 회복과 국정 동력을 강화하는 방향으로 이어지도록 전력을 다해야겠다는 책임감을 점점 더 강하게 느끼고 있다”고 밝혔다.
김 총리는 이날 검찰개혁과 관련해서는 “개인적으로 보완수사권 폐지가 현 시점에서는 불가피하다는 생각을 갖고 있다”고도 말했다. 차기 당권 경쟁자로 꼽히는 민주당 정청래 대표도 ‘보완수사권 전면 폐지’를 주장하고 있는 가운데 나온 발언이다.
특히 이 대통령이 보완수사권 ‘일부 존치’ 필요성을 언급하는 것에 대해서는 “백분 이해한다”면서도 “본인(이 대통령)의 생각과는 별도로 워낙 검찰이 그동안 믿지 못할 일들을 해왔기 때문에 지금은 일단은 ‘딱 자르는 게 좋겠다’는 국민 여론이 상당하니 국회로 (법안을) 보내서 (폐지로 결론이 나도) 괜찮지 않겠느냐고 생각하고 있는 것도 사실”이라고 전했다.
김 총리는 자신이 보완수사권 폐지에 소극적이라는 일부 강성 지지층의 비판 관련해서는 “지방선거 전인 5월에 제가 오히려 이 문제를 빨리 끝내자고 당에 제안했다”며 “그때 오히려 당에서 늦추자고 했던 것이기 때문에 오해가 없길 바란다”고 말하기도 했다.
지방선거 용지 부족 사태와 관련해서는 “중앙선거관리위원회 개혁과 관련된 원포인트 개헌을 국회에서 본격적으로 논의하도록 하겠다”며 “국민 대다수가 문제의식을 느끼고 계신 이 문제만큼은 여와 야가 합의해서 개헌을 원포인트 개헌을 통해서라도 사회가 인정할 수 있는 대안을 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”고 했다.
그는 또 “우리 사회와 정치권이 청년·대학생과의 소통이 상대적으로 부족했다고 생각한다”며 “그래서 참정권 문제와 관련해서 청년 주도의 사회적 공론화를 지원해 보고자 한다”고 했다. 이어 “이번 참정권 문제를 계기로 청년이 직접 나서서 청년 문제를 토론하는 그러한 플랫폼을 그동안에도 추구해 왔고 오늘 주례보고 때도 대통령께도 이와 관련해서 특별히 제안드릴 것이 있고 국회와 당에 돌아가서도 이 문제를 적극적으로 추진하겠다”고 했다.
최근 김용범 청와대 정책실장 등 여권에서 부동산 보유세와 양도소득세 강화에 대해 언급하고 있는 것 관련해선 “마지막까지 신중하게 보고 쉽게 결정하지 않는다는 입장을 일관되게 이야기해 왔고, 현재도 그런 연장선상에서 여러 논의가 진행되고 상황에 대한 판단이 진행되는 것으로 안다”라고 밝혔다.
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