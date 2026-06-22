인천서 에어컨 가스 충전 중 실외기 폭발해 70대 중상

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[그래픽=뉴시스] 재판매 및 DB금지. infonews@newsis.com *재판매 및 DB 금지
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인천에서 에어컨 실외기에 가스를 주입하던 중 폭발사고가 발생해 70대 남성이 크게 다쳤다.

22일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 5시 2분경 강화군 화도면의 한 단독주택 창고에서 이같은 사고가 발생했다.

이 사고로 해당 주택의 거주자인 70대 남성이 머리와 손, 무릎 등을 크게 다쳐 닥터헬기에 실려 병원으로 이송됐다.

소방당국 등은 에어컨 업체 기사가 실외기에 가스를 주입하던 중 폭발이 일어난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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