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사회
두 자녀 태우고 음주운전 30대 엄마, 중앙선 넘어 ‘쾅’
동아일보
업데이트
2026-06-22 07:44
2026년 6월 22일 07시 44분
입력
2026-06-22 07:34
2026년 6월 22일 07시 34분
박성진 기자
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ⓒ뉴시스
대전에서 30대 여성이 술에 취한채 운전을 하다가 중앙선을 넘으면서 차량 사고를 내는 사건이 발생했다.
22일 대전서부경찰서에 따르면 전날 오후 8시 20분경 대전 서구 변동오거리에서 이 여성은 음주운전을 하다가 중앙선을 넘었고, 반대편 승용차와 충돌했다.
이 사고로 피해 승용차 운전자인 70대 남성과 뒤따르던 50대 택시 운전자 등 5명이 경상을 입었다.
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ⓒ 뉴스1
조사 결과 이 여성은 두 자녀와 함께 차량에 탑승한 상태였다. 다행히 두 자녀는 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 이 여성을 음주운전 혐의로 입건해 자세한 사고 경위를 조사할 예정이다.
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#음주운전
#중앙선 침범
#경상자
#30대 여성
#차량 사고
#택시 운전자
#두 자녀
#사고 조사
#대전서부경찰서
박성진 기자 psjin@donga.com
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