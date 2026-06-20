엄지성 “멕시코전 패배 동기부여 삼아 남아공전 준비하겠다”

축구대표팀 공격수 엄지성(스완지)이 멕시코전 패배의 아쉬움을 뒤로 하고 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 최종전을 준비했다.
엄지성은 19일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에장에서서 훈련을 앞두고 취재진과 만나 “멕시코전에서 승리를 가져오지 못해 아쉽지만 동기부여가 됐다. 이를 원료로 삼아 3차전을 준비하겠다”면서 “팀의 장점을 최대화하고 단점을 최소화하겠다. 3차전은 내용보다 결과가 중요한 만큼 결과에 초점을 맞춰 준비하겠다”고 다짐했다.
이어 “선수들 모두 자신감도 가득하다. 묵묵히 다음 경기를 준비하면 좋은 결과가 있을 것”이라면서 “아직 조별리그도 안 끝났고, 32강에 올라갈 수 있는 가능성이 있기 때문에 잘 대비하겠다”고 덧붙였다.
생애 처음으로 월드컵 무대를 밟은 엄지성은 전날 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 0-1로 끌려가던 후반에 교체로 들어가 왼쪽 측면에서 개인기를 통해 상대 수비를 흔들었다.
후반 42분에는 수비수를 완전히 제치고 골문 앞으로 정확한 크로스를 보냈지만 조규성(미트윌란)의 슈팅이 골키퍼에게 막혀 동점을 만들지 못했다.
엄지성은 “대한민국 국민으로 월드컵 때마다 한국 대표팀을 응원했던 사람이었는데, 내가 출전하고 있다는 것이 아직도 실감이 안 난다. 그래서 더 긴장도 덜 된다”며 첫 월드컵을 맞이한 소감을 밝혔다.
엄지성은 “교체로 들어갈 때 감독님께서 측면에서 상대와 1대1을 통해 크로스를 올리라는 것을 주문했다. 이전에도 꾸준히 연습했고, 크로스 타이밍도 좋았는데 운이 따르지 않았다”면서 “하지만 지나간 장면이다. 앞으로 좋은 장면을 계속 만들 수 있도록 노력하겠다”고 전날 경기 상황을 돌아봤다.
이어 “(조)규성이 형을 보고 크로스한 것이 아니고, 약속된 플레이였다. 크로스 할 때 시간이 천천히 흐르는 기분이 들었고, 마치 4년 전 카타르 대회 때 가나전이 떠올랐다”면서 “골로 승점을 가져왔으면 좋은 분위기를 탈 수 있었는데, 아쉽다”고 덧붙였다.
한국은 비록 멕시코에 졌지만 체코와 첫 경기는 물론 2차전에서도 준비한 경기 플랜을 경기장에서 펼치며 좋은 흐름을 보여주고 있다.
엄지성은 “대표팀 선수들 기량이 뛰어나 경기장에서 스스로 어떤 것을 해야 할지 잘 알고 있다. 교체로 들어가는 선수들도 자기 역할을 분명하고 알고 묵묵하게 준비하고 있다”면서 “경기에 뛰든, 뛰지 않든 선수들이 이미지 트레이닝을 잘하고 있다”면서 대표팀의 좋은 분위기를 전했다.
댓글 0