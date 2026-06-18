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더불어민주당
정청래 90도 인사에 李 “수고했습니다” 짧은 악수
동아일보
업데이트
2026-06-18 12:15
2026년 6월 18일 12시 15분
입력
2026-06-18 11:57
2026년 6월 18일 11시 57분
박성진 기자
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유럽 순방 마치고 귀국
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이재명 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의 일정을 마치고 18일 서울공항을 통해 귀국해 마중 나온 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다 김재명 기자 base@donga.com
주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 유럽 순방에 나섰던 이재명 대통령이 18일 서울공항을 통해 입국했다.
이날 공항에는 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표, 한병도 원내대표 등이 나와 이 대통령을 맞이했다.
정 대표는 앞서 9일 이 대통령이 출국할 당시에는 환송 행사에 참석하지 않았다. 이를 두고 김 총리와의 차기 당권 경쟁과 맞물려 뒷말을 낳기도 했다.
이날 정 대표는 이 대통령을 맞아 90도 허리를 굽혀 인사했다. 이 대통령은 정 대표에게 악수를 건네며 “수고했습니다”라고 말했다.
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이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 이탈리아 로마 다빈치 국제공항에서 환송객에게 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스1
청와대는 앞서 대통령 순방 귀국 행사 참석자 명단을 사전에 공지했다. 정치권에서는 이를 두고 당청간 갈등설을 해소하기 위한 의도라고 풀이했다.