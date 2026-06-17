떡참, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 프랜차이즈(떡볶이) 부문 5년 연속 1위 수상

외식 프랜차이즈 기업 기영에프앤비의 떡볶이 브랜드 ‘떡참’이 JY네트워크가주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 프랜차이즈-떡볶이 부문에서 5년 연속 1위에 선정됐다.
떡참은 떡볶이, 튀김, 덮밥 등 다양한 메뉴 구성을 통해 소비자들의 선택 폭을 넓혀왔다. 최근에는 당 함량 부담을 줄인 ‘저당 떡참떡볶이’를 선보이며 건강을 고려하는 소비자 수요를 반영하는 한편, 맛과 품질을 고려한 메뉴 개발에 힘쓰고 있다.
또한 ‘자색고구마 크림떡볶이’, ‘제주말차 크림떡볶이’ 등 특색 있는 신메뉴를 출시하며 브랜드 경쟁력 제고에 나서고 있다. 트렌드를 반영한 메뉴 개발과 다양한 마케팅 활동을 통해 젊은 소비자층과의 소통을 확대하며 소비자 접점을 넓히겠다는 계획이다.
떡참 관계자는 “5년 연속 수상이라는 뜻깊은 성과를 얻게 돼 감사드린다”며 “앞으로도 고객의 니즈를 반영한 메뉴 개발과 가맹점과의 상생을 바탕으로 브랜드 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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