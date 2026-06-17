태웅솔라루프, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 태양광 방수캐노피·태양광주차장 부문 1위 선정
동아일보
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태웅솔라루프가 JY네트워크가 주최하고 동아일보와 KBMJ가 후원하는 ‘2026 고객감동우수 브랜드 대상’ 태양광 방수캐노피·태양광주차장 부문 1위를 수상했다.
디자인 태양광 설치 전문 태웅솔라루프는 태양광 발전설비를 건축물 외부 공간에 적용한 구조물형 솔루션을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 캐노피 및 카포트 형태의 제품을 통해 주차 공간과 건축물 외부 구조물에 태양광 발전 기능을 결합하는 방식을 소개하며, 방수 구조와 경량 프레임, 양면형 태양광 모듈 등을 적용해 건축물과의 조화를 고려한 설계 방향을 강조하고 있다.
특히 베란다, 발코니, 테라스, 주차장 등 외부 공간 활용 과정에서 발생할 수 있는 건축법상 구조 변경 제약을 고려해, 태양광 발전시설 형태의 구조물을 적용하는 방식으로 공간 활용 대안을 제시한다.
태웅솔라루프 관계자는 “이번 수상을 계기로 태양광 구조물이 적용될 수 있는 다양한 공간 활용 방안을 더욱 폭넓게 검토할 계획”이라며 “건축물과 외부 환경을 함께 고려한 구조 설계 방향을 지속해서 발전시켜 나가겠다”고 전했다.
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