페스룸, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 반려동물·목욕용품 부문 1위 선정

페스룸이 JY네트워크가주최하고 동아일보와 KBMJ가 후원하는 ‘2026 고객감동우수 브랜드 대상’ 반려동물·목욕용품 부문 1위를 수상했다.
유기 동물 보호를 사명으로 하는 글로벌 펫 헬스케어 기업 비엠스마일의 펫 브랜드 페스룸(PETHROOM)은 반려동물 위생·미용용품과 생활용품, 케어 제품 등을 선보이고 있다.
이번 수상에는 강아지와 고양이가 함께 사용할 수 있는 동물용 의약외품 ‘핑크 수딩 샴푸’가 주요 제품으로 소개됐다.
핑크 수딩 샴푸는 세정과 보습, 컨디셔닝 기능을 하나의 제품에 담은 2in1 타입의 반려동물 전용 샴푸다. 로즈 PDRN, 히알라겐(Hyallagen®), 퍼피세라(PuppyCera®), 칼라민, 어성초 추출물 등을 함유했으며, 반려동물 피부 환경을 고려한 pH 밸런스 설계를 적용했다. 수의사 자문을 바탕으로 개발됐다.
페스룸 관계자는 “반려동물의 피부와 피모 특성을 고려한 제품 개발을 이어가고 있다”며 “앞으로도 반려동물과 보호자가 함께 사용할 수 있는 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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