페스룸, ‘2026 히트브랜드 대상’ 반려동물·목욕용품 부문 1위 선정

페스룸이 JY네트워크가주최하고 동아일보와 KBMJ가 후원하는 ‘2026 히트브랜드대상’ 반려동물·목욕용품 부문 1위를 수상했다.
유기동물 보호를 사명으로 하는 글로벌 펫 헬스케어 기업 비엠스마일의 펫 브랜드 페스룸(PETHROOM)은 반려동물의 생활 환경과 특성을 고려한 다양한 라이프스타일 제품을 선보이는 브랜드다. 위생·미용용품을 비롯해 생활용품과 케어 제품 등 반려동물용품 시장에서 영역을 확장하고 있다.
이번 수상과 함께 소개된 ‘핑크 수딩 샴푸’는 강아지와 고양이 모두 사용할 수 있는 동물용 의약외품이다. 세정과 컨디셔닝 기능을 결합한 2in1 형태로 설계됐으며, 반려동물 목욕 과정의 편의성을 고려한 제품이다.
브랜드 측에 따르면 핑크 수딩 샴푸는 수의사 자문을 바탕으로 개발됐으며, 반려동물 전용 세라마이드 성분과 판테놀을 적용해 반려동물 피부 환경을 고려했다. 또한 샴푸와 컨디셔닝 과정을 하나로 구성해 목욕 시간을 줄일 수 있도록 설계됐다.
페스룸 관계자는 “반려동물과 보호자의 사용 환경을 고려한 제품 개발을 지속하고 있다”며 “앞으로도 반려동물 라이프스타일 전반에 도움이 될 수 있는 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0