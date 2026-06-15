BTS·블랙핑크, ‘뮤직 어워즈 재팬 2026’ 수상

방탄소년단, ‘베스트 K팝 아티스트’에
그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등이 일본 대중음악 시상식 ‘뮤직 어워즈 재팬 2026’에서 수상했다. 이 시상식은 일본 음반산업협회를 포함한 현지 주요 5개 단체와 정부 기관이 협력해 만들어진 행사로, 전문가 5000여명의 투표를 통해 선정한다.
블랙핑크, ‘베스트 K팝 송 인 재팬 ’ 선정
15일 시상식 홈페이지에 따르면 BTS는 ‘베스트 K팝 아티스트’에, 블랙핑크는 ‘뛰어’(JUMP)로 ‘베스트 K팝 송 인 재팬’에 각각 선정됐다. BTS 진의 솔로곡 ‘돈 세이 유 러브 미(Don‘t Say You Love Me)’는 ‘베스트 오브 리스너스 초이스, 인터내셔널 송 파워드 바이 스포티파이’를 차지했다.
글로벌 열풍을 불러일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘베스트 송 아시아’로 뽑혔다. 이외에도 ‘코리안 파퓰러 뮤직 특별상’은 가수 지드래곤의 ‘파워’(POWER)에 돌아갔다.
김태언 기자 beborn@donga.com
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