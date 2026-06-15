BTS·블랙핑크, ‘뮤직 어워즈 재팬 2026’ 수상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 15일 19시 57분

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방탄소년단, ‘베스트 K팝 아티스트’에
블랙핑크, ‘베스트 K팝 송 인 재팬 ’ 선정

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공
방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공
그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등이 일본 대중음악 시상식 ‘뮤직 어워즈 재팬 2026’에서 수상했다. 이 시상식은 일본 음반산업협회를 포함한 현지 주요 5개 단체와 정부 기관이 협력해 만들어진 행사로, 전문가 5000여명의 투표를 통해 선정한다.

블랙핑크. 2026.02.20. YG엔터테인먼트 제공
블랙핑크. 2026.02.20. YG엔터테인먼트 제공
15일 시상식 홈페이지에 따르면 BTS는 ‘베스트 K팝 아티스트’에, 블랙핑크는 ‘뛰어’(JUMP)로 ‘베스트 K팝 송 인 재팬’에 각각 선정됐다. BTS 진의 솔로곡 ‘돈 세이 유 러브 미(Don‘t Say You Love Me)’는 ‘베스트 오브 리스너스 초이스, 인터내셔널 송 파워드 바이 스포티파이’를 차지했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸. 넷플릭스 제공
‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸. 넷플릭스 제공
글로벌 열풍을 불러일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘베스트 송 아시아’로 뽑혔다. 이외에도 ‘코리안 파퓰러 뮤직 특별상’은 가수 지드래곤의 ‘파워’(POWER)에 돌아갔다.

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김태언 기자 beborn@donga.com
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