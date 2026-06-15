국과수 “인천서 발견된 신체 일부, 키 161~165cm 성인 추정”

10일 인천의 한 재활용 선별시설에서 발견된 신체 일부가 키 161~165㎝인 성인의 것으로 추정된다는 국립과학수사연구원(국과수) 감정 결과가 나왔다. 인천 연수경찰서는 15일 “국과수로부터 이 같은 감정 결과를 통보받았다”고 밝혔다. 다만 연령대와 성별은 특정되지 않았다고 설명했다.
앞서 경찰은 10일 연수구 송도동의 한 재활용품 선별시설에서 왼쪽 무릎 아래 다리로 추정되는 길이 약 41㎝의 신체 일부를 발견해 국과수에 정밀 감정을 의뢰했다. 경찰은 당초 발 크기가 약 210㎜인 점 등을 고려해 어린 학생일 가능성을 고려해 수사를 벌여왔다. 하지만 이날 국과수 감정 결과를 토대로 해당 신체가 성인일 가능성에 무게를 두고 수사를 이어갈 방침이다.
다만 키 외에는 신원을 특정할 만한 단서는 아직까지 확보되지 않았다. 경찰은 발견된 신체 일부의 유전자 정보(DNA)를 기존 실종자들의 DNA와 대조했지만 현재까지 일치하는 사례를 찾지 못했다.
또 경찰은 신체 일부가 발견된 10일 재활용 선별시설에 차량 34대가 드나든 것으로 파악하고, 해당 차량들을 특정해 블랙박스와 운행 기록 등을 확보하며 수거 지역을 추적하고 있다. 그러나 해당 시설에 인천 연수구와 중구 등 넓은 지역의 폐기물이 한데 모여 유입 경로를 파악하는데 애를 먹고 있다. 재활용 선별시설에 대한 추가 수색에서도 다른 신체 일부는 발견되지 않았다. 연수경찰서 관계자는 “발견된 신체 일부의 DNA를 장기 실종자 DNA와 대조하는 작업을 확대하는 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 말했다.
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