임병택 시장 “시흥 미래 40년 성과 만들겠다”…25~27일 시민 경청회 열어

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 15일 16시 01분

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네이버 폼 등으로 사전 질문 접수

시흥시 시민경청회 포스터. 시흥시 제공
시흥시 시민경청회 포스터. 시흥시 제공
경기 시흥시는 임병택 시장이 25일부터 27일까지 ‘시민에게 길을 묻다’를 주제로 릴레이 시민 경청회를 연다고 15일 밝혔다. 다음 달 민선 9기 출범을 앞두고 시민들의 의견을 직접 듣고 시정 운영 방향을 공유하기 위해서다.

임 시장은 이번 경청회에서 민선 7기부터 이어진 지난 8년간의 시정 성과를 시민들과 공유하고, 민선 9기 시정 운영 방향과 핵심 공약을 설명할 예정이다. 임 시장은 지난 6·3 전국동시지방선거에서 무투표로 당선돼 3선에 성공했다. 경청회는 △25일 정왕평생학습관 대강당(오후 3~5시) △26일 시흥ABC행복학습타운 ABC홀(오후 3~5시) △27일 시흥시청 늠내홀(오전 10시~낮 12시)에서 각각 열린다.

시흥시는 내실 있는 소통을 위해 12일부터 17일 오후 6시까지 시흥시청 누리집과 시청 블로그에 게시된 네이버 폼을 통해 사전 질문을 접수한다. 접수된 질문에는 임 시장이 경청회 현장에서 직접 답변할 예정이며, 참석 시민들과 자유로운 질의응답 시간도 마련된다.

참석 신청자가 많을 경우 추첨을 통해 참여자를 선정하며, 결과는 시청 누리집 공고와 개별 안내를 통해 통보할 예정이다. 임 시장은 “4년 안에 시흥의 미래 40년을 위한 성과를 만들겠다”며 “시민의 먹고사는 문제 해결을 최우선 과제로 삼고 시민과 더욱 가까이 소통하며 체감할 수 있는 실질적인 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

#시흥시#임병택 시장#시민 경청회#시정 운영#공약 설명#민선 9기
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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