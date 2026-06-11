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경제
휴맥스홀딩스, 기업맞춤형 엔터프라이즈 AX 사업 진출
동아경제
입력
2026-06-11 19:45
2026년 6월 11일 19시 45분
정진수 기자
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휴맥스홀딩스가 기업별 업무 프로세스와 기존 시스템에 맞춰 AI를 적용하는 엔터프라이즈 AX 솔루션 브랜드 ‘AXNEXUS’를 출시했다.
AXNEXUS는 요구사항 수집부터 설계·코딩·테스트·배포까지 개발 전 과정을 AI로 자동화하는 것이 특징이다. 특히 개발 과정의 병목으로 꼽히는 코딩 업무를 AI가 처리해 생산성과 효율성을 높인다는 전략이다.
휴맥스홀딩스는 30여 년간 글로벌 제조·SCM·개발 프로세스를 운영하며 축적한 IT 시스템 구축 경험을 강점으로 내세웠다. 이를 바탕으로 단순 기술 공급이 아닌 기업 현장에 최적화된 AX 전환을 지원할 계획이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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