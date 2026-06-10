베이징 찾는 외국인 관광객 급증…1~5월 266만 명 넘어

중국 베이징을 방문한 외국인 관광객 수가 올해 들어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.
중국 관영 매체 CMG에 따르면 올해 1~5월 베이징을 찾은 외국인 관광객은 266만7000명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 35.3% 늘어난 수치다.
베이징 출입국관리소 통계에서도 증가세가 확인된다. 지난 5월 11일 기준 베이징을 통해 입·출국한 외국인은 255만 명을 넘어섰으며, 전체 출입국 인원의 32%를 차지했다. 이는 전년 동기 대비 33.6% 증가한 규모다.
중국 당국은 무비자 입국 확대와 임시 입국허가 제도 등 출입국 편의 정책이 외국인 방문 증가에 영향을 미친 것으로 분석했다. 같은 기간 해당 제도를 이용해 입국한 외국인은 95만7000명으로, 전체 입국 외국인의 70.8%를 차지했다. 입국 목적은 관광과 비즈니스 교류, 친지 방문 등이 주를 이뤘다.
외국인 관광객 증가에 따라 주요 관광지와 상권도 활기를 띠고 있다. 베이징 대표 문화유산인 Temple of Heaven에는 외국인 방문객이 꾸준히 늘고 있으며, Wangfujing 등 도심 상권에서도 쇼핑과 체험 수요가 증가하고 있는 것으로 전해졌다.
중국 정부는 최근 외국인 입국 절차 간소화와 비자 정책 완화 등을 추진하며 관광객 유치 확대에 나서고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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