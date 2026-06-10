中 시진핑 치국이정 기록물, 러시아어판 출간… 상트페테르부르크서 발표

시진핑 중국 국가주석 집권기 국정 운영 성과를 다룬 기록물인 ‘신시대 치국이정(治國理政) 기록’ 제1권 러시아어판이 3일 러시아 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF)에서 공개됐다.
발표회에는 중국과 러시아의 언론계, 싱크탱크, 정부 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다. 푸화 신화통신 사장과 안드레이 콘드라쇼프 타스통신 사장, 뤄잔후이 주상트페테르부르크 중국 총영사가 함께 출판 기념행사에 참여했다.
참석자들은 이 책이 중국의 국정 운영 과정과 발전 성과를 정리한 기록물이라고 평가했다. 또한 다양한 사례와 자료를 통해 중국의 발전 과정과 정책 운영 경험을 소개하고 있다고 설명했다.
특히 러시아어판 출간이 러시아 독자들에게 중국의 정책과 발전 전략을 이해하는 데 참고 자료가 될 수 있으며, 양국 간 사상·문화 교류 확대에도 도움이 될 것이라는 의견이 나왔다.
‘신시대 치국이정 기록’ 제1권은 신화통신이 편찬하고 신화출판사가 발간한 도서다. 중국어를 비롯해 영어, 아랍어, 러시아어 등 여러 언어로 출판됐으며 국내외에 배포되고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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