웨딩프렌즈, ‘2026 히트브랜드 대상’ 웨딩 서비스 부문 8년 연속 1위 수상

웨딩 컨설팅 전문기업 웨딩프렌즈는 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 웨딩 서비스 부문 1위를 8년 연속 수상했다고 10일 밝혔다.
웨딩프렌즈는 체계적인 3중 관리 시스템을 운영하고 있다. 자체 개발한 고객관리 솔루션 ‘SMART’, 전문 웨딩 컨설턴트인 ‘웨딩 어드바이저’, 모바일 플랫폼 ‘웨딩프렌즈 앱’으로 구성된 시스템이다. 웨딩프렌즈 측은 해당 시스템으로 예비부부들에게 편리하고 신뢰도 높은 결혼 준비 서비스를 제공하며 꾸준히 호응을 얻고 있다고 밝혔다.
웨딩홀 상담, 스튜디오, 드레스, 헤어 및 메이크업, 예복, 웨딩밴드 등 결혼 준비 전 과정에 대한 실질적인 정보를 제공하고 맞춤형 컨설팅을 지원하는 점도 웨딩프렌즈의 특징이다. 웨딩프렌즈가 운영하는 웨딩라이브러리 ‘스드메바다도서관’은 다양한 스튜디오·드레스·메이크업 자료를 보유하고 있다. 고객이 자유롭게 비교 및 열람할 수 있으며 ‘스드메 자동견적 시스템’을 통해 예산에 맞는 웨딩 견적 확인도 가능하다.
웨딩프렌즈는 시즌별 특별 혜택이 집중되는 시기에 맞춰 웨딩박람회 ‘웨딩혼수초대전’도 진행한다. 웨딩프렌즈의 인스타그램, 앱, 네이버 공식 카페를 통해 참가 신청할 수 있다. 웨딩프렌즈 측은 쾌적한 상담 환경과 집중 케어 서비스를 제공하기 위해 모든 행사를 사전 예약제로 운영하고 있다고 설명했다.
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