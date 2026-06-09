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경제
중고차 사업 진출 KG그룹… ‘통합 모빌리티 체계’ 구축
동아경제
입력
2026-06-09 20:10
2026년 6월 9일 20시 10분
정진수 기자
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곽재선 회장 KG그룹이 9일 여의도 태영빌딩 T-아트홀에서 KG그룹 기업가치 정상화 및 미래전략 기자간담회에서 장기 전략을 발표하고 있다. KG그룹 제공
KG그룹이 기업가치 제고와 미래 성장 전략을 담은 중장기 전략을 공개했다. 상장 계열사의 주주환원을 대폭 확대하는 한편 K카 인수를 기반으로 제조·유통·금융을 연결하는 통합 모빌리티 생태계 구축에 나선다는 구상이다.
KG그룹은 9일 서울 여의도 태영빌딩 T-아트홀에서 기업가치 정상화 및 미래전략 기자간담회를 열고 그룹 차원의 밸류업 계획을 발표했다. 이날 행사에는 곽재선 회장을 비롯해 주요 계열사 CEO와 CFO, 참여이사들이 참석했다.
KG그룹은 우선 상장 계열사를 중심으로 향후 5년간 총주주환원율을 50%까지 확대하겠다