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경제
NH농협캐피탈, AI·여성 인재 육성 전략 본격화
동아경제
입력
2026-06-09 19:24
2026년 6월 9일 19시 24분
정진수 기자
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NH농협캐피탈이 인공지능(AI)과 디지털 전환(DT)을 중심으로 한 인재 육성 체계를 본격 가동한다. 금융권 전반에 디지털 전환이 가속화되는 가운데 조직 전반의 AI 활용 역량을 높여 미래 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.
NH농협캐피탈은 최근 2026년 인재육성 교육계획을 확정했다. 구체적인 교육계획은 △농협 이념교육 강화 △4대 부문 직무 전문가 양성 △AI·DT 교육 확대 △핵심 여성리더 육성 등 4대 추진과제를 중심으로 구성됐다.
가장 눈에 띄는 부분은 AI·디지털 교육 강화다. NH농협캐피탈은 올해 모든 임직원을 대상으로 AI·DT 필수 이수 과정을 지정하고 단계별 교육 체계를 운영할 계획이다. 교육 과정에는 AI 활용법과 AI 기본법, AI 기반 업무 자동화 등이 포함된다.
교육은 디지털 기초 역량 확보 단계에서 시작해 일상 업무 생산성 향상, 여신 심사 등 실무 자동화 적용으로 이어지는 3단계 구조로 운영된다. 실제 금융 업무에 AI 기술을 접목하는 실무형 교육에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
전문 인력 양성 체계도 강화한다. NH농협캐피탈은 데이터분석(DA), 인공지능(AI), 디지털혁신(DX) 분야의 기초 과정부터 금융연수원, KAIST, 서울대학