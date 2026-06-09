영림원소프트랩, 기업 대상 컨퍼런스 ‘EBSC 2026’ 개최

엔터프라이즈 솔루션 전문기업 영림원소프트랩은 오는 18일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드볼룸에서 ‘EBSC 2026(Enterprise Business Solution Conference 2026)’을 개최할 예정이라고 9일 밝혔다.
EBSC는 영림원소프트랩이 올해 처음으로 선보이는 기업 대상 컨퍼런스다. AI(인공지능) 시대에 변화하는 기업 운영 환경과 엔터프라이즈 소프트웨어의 미래 방향성을 공유하기 위해 마련됐다. 기업 경영진, IT·DX 담당자, 재무·인사·생산·구매 등 업무 부서 담당자를 대상으로 무료 진행된다. 참가를 희망하는 기업 및 관계자는 영림원소프트랩 홈페이지 또는 컨퍼런스 안내 페이지에서 무료로 사전 등록할 수 있다.
이번 행사의 주제는 ‘AI 시대, 사라지는 것과 남는 것’이다. AI와 클라우드 기술의 발전 속에서 ERP(전사적자원관리) 등 전반적인 기업 시스템이 기능 중심의 SaaS(Software as a Service, 서비스형 소프트웨어)를 넘어 데이터·업무·협업이 연결된 실행형 플랫폼으로 진화하는 방안을 논의한다.
영림원소프트랩은 AI 시대의 기업 경쟁력이 개별 솔루션의 기능보다 정제된 데이터, 표준화된 업무 프로세스, 시스템 간 연결성에서 나온다는 메시지를 전할 계획이다. ERP를 중심으로 축적된 기업 데이터가 AI 활용의 기반이 되고, 업무 자동화와 데이터 기반 의사결정을 고도화할 수 있다는 점을 강조할 방침이다.
다우기술, 가비아, 포시에스, 비즈플레이, 나이스평가정보 등 ERP와 연계 가능한 국내 주요 엔터프라이즈 솔루션 기업들도 EBSC에 참여한다. 해당 기업들은 회계, 인사, 협업, 전자결재, 문서관리, 데이터 분석 등 각 분야에서 전문성을 보유하고 있다. 영림원소프트랩과의 제휴를 통해 기업 업무 환경의 연결성과 활용도 확대에 기여 중이다. 각 기업은 ERP를 중심으로 주요 업무 솔루션이 실무에서 연결 및 운영되는 방식을 공유할 예정이다. 다양한 솔루션으로 업무 생산성과 운영 효율성을 높인 사례도 소개한다.
AI 시대에 필요한 엔터프라이즈 소프트웨어의 경쟁력을 다루는 기조연설도 진행된다. 방영일 영림원소프트랩 클라우드경영연구소장이 여러 시스템과 데이터를 연결해 업무 프로세스를 구현하는 역량의 중요성을 제시할 예정이다. ERP를 중심으로 다양한 솔루션과 AI 에이전트가 연결되는 ‘초연결 업무 생태계’가 기업의 경쟁력을 좌우할 것이라는 전망도 다룰 계획이다.
권영범 영림원소프트랩 대표이사는 “기업을 실제로 움직이는 기반은 결국 데이터와 시스템이며, EBSC 2026은 AI 시대에 기업이 선택해야 하는 소프트웨어와 ERP를 중심으로 설계해야 할 업무 환경을 확인하는 자리가 될 것”이라고 말했다.
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