서울 송파구, ‘초보 부모’·‘황혼 육아’ 위한 교육 진행

육아톡, 조부모 아카데미 운영
서울 송파구는 영유아를 키우는 초보 엄마·아빠와 ‘황혼 육아’에 나선 할아버지·할머니를 대상으로 온라인 육아 정보 제공 및 오프라인 교육을 진행한다고 8일 밝혔다.
송파구는 이달부터 ‘송파 부모 공감 육아톡’ 프로그램을 운영한다. 송파구육아종합지원센터 소속 보육 전문가들이 월령별 맞춤 양육 정보를 매월 첫째 주 월요일 카카오톡을 통해 제공하는 서비스다. 관내 육아지원 기관과 각종 지원사업 정보도 함께 안내한다. 대상은 2세 미만 영아를 양육하는 부모다. 카카오톡에서 ‘송파 부모 공감 육아톡’ 채널을 친구로 추가하면 관련 정보를 받아볼 수 있다.
센터는 지난해부터 ‘조부모 아카데미’도 운영하며 세대 간 양육 방식 차이와 영유아 발달 특성, 안전한 돌봄 방법 등을 교육하고 있다. 현재 3기 과정이 진행 중이며, 구는 하반기(7∼12월) 중 4기 참가자를 모집할 예정이다. 참가 신청은 송파구육아종합지원센터 홈페이지를 통해 받는다.
이와 함께 구는 하반기 중 취약계층 가정과 어린이집을 직접 찾아 육아 정보를 제공하는 ‘찾아가는 부모교육’도 실시할 계획이다. 서강석 송파구청장은 “부모와 조부모 등 다양한 양육 주체가 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하고 있다”며 “앞으로도 실질적인 도움이 되는 양육 지원 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.
한재희 기자 hee@donga.com
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