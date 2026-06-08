코칭경영원, ‘강점 컨퍼런스’ 개최

코칭경영원은 오는 23일 ‘제4회 강점 컨퍼런스’에서 국내 코치들이 선정한 ‘2026 한국 코치가 뽑은 최고의 강점人’ 조사 결과를 발표한다고 밝혔다.
이번 조사는 지난 1년간 자신의 강점을 바탕으로 사회적 영향력을 발휘한 인물을 대상으로 진행된다. 후보에는 충주맨 유튜버, 메기 강 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 감독, 안세영 배드민턴 선수, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 최민정 쇼트트랙 선수, 프로게이머 페이커, BTS RM 등이 이름을 올렸다.
강점 컨퍼런스는 조직개발과 리더십, 직원 몰입도 분야의 최신 트렌드와 기업 사례를 공유하는 행사로, 국내 HR 담당자와 강점 코치들이 참여한다.
올해 컨퍼런스에서는 AI 시대 조직 경쟁력과 직원 몰입도 제고 방안을 주제로 김경일 아주대 심리학과 교수 기조연설이 진행된다. 김아린 비마이게스트 대표 강점 인사이트 토크와 기업 현장의 강점 기반 조직개발 사례 발표, 강점 코치 세션 등도 마련된다.
고현숙 코칭경영원 대표코치는 “AI 시대에는 기술 경쟁력뿐 아니라 개인과 조직의 강점을 발견하고 몰입도를 높이는 역량이 중요해지고 있다”며 “이번 컨퍼런스가 지속 가능한 성장 전략을 모색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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