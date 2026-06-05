펀포지, 하비페어 2026 참가… 스타크래프트 미니어처·인피니티 신작 공개

펀포지가 6~7일 서울 SETEC에서 열리는 ‘하비페어 2026’에 참가해 글로벌 미니어처 브랜드 제품군과 주요 신작을 선보인다.
펀포지는 이번 행사에서 △게임즈 워크숍 ‘워해머’ △워로드 게임즈 ‘볼트액션’·‘컨플릭트 47’ △코르부스 벨리 ‘인피니티’ 등 대표 미니어처 게임을 전시한다.
특히 국내 정식 출시 전인 ‘인피니티 헥사돔 레전드’를 비롯해 아콘 스튜디오의 ‘스타크래프트 테이블탑 미니어처 게임’과 ‘트렌치 크루세이드’를 공개한다. 스타크래프트 테이블탑 미니어처 게임은 현장 사전 구매가 가능하다. 트렌치 크루세이드는 국내 최초로 도색 완료 모델을 전시한다.
도색 및 디오라마 분야에서는 게이머스 그라스와 AK 인터랙티브 제품을 중심으로 관련 재료와 완성작을 선보인다. 행사 기간 워해머, 인피니티, 워로드 게임즈 제품을 활용한 도색 체험 프로그램도 운영한다.
신제품 프리오더도 진행한다. 스타크래프트 미니어처 스타터 세트와 워해머 40,000: 아마겟돈은 현장 예약 주문을 통해 우선 구매할 수 있다.
펀포지 관계자는 “이번 하비페어는 미니어처 게임을 직접 경험할 수 있는 체험형 행사에 초점을 맞췄다”며 “신규 이용자 유입과 시장 저변 확대를 위한 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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